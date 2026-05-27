27日(水)午前9時、カロリン諸島で新たに台風6号が発生しました。台風は、今後発達しながら北上し、週明けには強い勢力で沖縄に近づくおそれがあり、今後の進路に注意が必要です。

■カロリン諸島で新たに台風6号発生

気象庁は、27日(水)午前9時、カロリン諸島で新たに「台風6号」が発生したと発表しました。

--存在位置:カロリン諸島進行方向:西北西 25km/h中心気圧:1000hPa最大風速:18m/s (瞬間25m/s)--

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台風は今後、発達しながらフィリピンの東を北上し、30日(土)以降は暴風域を伴うでしょう。その後も発達を続け、週明けの6月1日(月)頃には強い勢力で沖縄に近づくおそれがあります。

その後の進路はまだ不確実性が含まれますが、沖縄付近に近づいた後は進路を東寄りに変えて、本州付近にも影響してくる可能性があります。

台風による直接的な影響はもちろんですが、この時期、日本付近には梅雨前線が停滞しており、台風から流れ込む湿った空気によって前線が活発化するなど、間接的な影響も心配されます。

今後の進路に注意し、最新の気象情報を確認するようにしてください。