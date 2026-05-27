通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間５％割れ
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 4.90 5.53 5.10 6.08
1MO 6.44 5.62 5.91 6.86
3MO 7.20 5.67 6.39 6.87
6MO 7.90 5.96 6.98 7.21
9MO 8.16 6.16 7.36 7.36
1YR 8.41 6.46 7.72 7.54
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.62 8.19 6.18
1MO 6.76 8.23 6.55
3MO 7.21 8.33 6.58
6MO 7.92 8.81 6.91
9MO 8.31 9.01 7.10
1YR 8.55 9.24 7.30
東京時間10:33現在 参考値
狭いレンジでの取引が続き、短期ボラは低い水準。ドル円１週間物は５％を割り込んでいる。
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3MO 7.20 5.67 6.39 6.87
6MO 7.90 5.96 6.98 7.21
9MO 8.16 6.16 7.36 7.36
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 7.21 8.33 6.58
6MO 7.92 8.81 6.91
9MO 8.31 9.01 7.10
1YR 8.55 9.24 7.30
東京時間10:33現在 参考値
狭いレンジでの取引が続き、短期ボラは低い水準。ドル円１週間物は５％を割り込んでいる。