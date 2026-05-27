　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　4.90　5.53　5.10　6.08
1MO　6.44　5.62　5.91　6.86
3MO　7.20　5.67　6.39　6.87
6MO　7.90　5.96　6.98　7.21
9MO　8.16　6.16　7.36　7.36
1YR　8.41　6.46　7.72　7.54

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.62　8.19　6.18
1MO　6.76　8.23　6.55
3MO　7.21　8.33　6.58
6MO　7.92　8.81　6.91
9MO　8.31　9.01　7.10
1YR　8.55　9.24　7.30
東京時間10:33現在　参考値

狭いレンジでの取引が続き、短期ボラは低い水準。ドル円１週間物は５％を割り込んでいる。