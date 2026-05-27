お天気キャスターやスポーツ番組のMC・レポーターとして活躍する中川絵美里が撮影した、鷲見玲奈のデジタル限定写真集『陽だまりの中の鷲見玲奈』が、5月26日よりワニブックスから配信開始された。

【画像】中川絵美里が撮影した、鷲見玲奈のデジタル写真集

本作は、ワニブックスのWEBマガジン『Newsクランチ！』で配信中の連載『そっと、切り取る』から派生したデジタル写真集。同連載は、趣味のカメラを手にした中川が、自ら考えたコンセプトとシチュエーションで親しい仲間を撮影していくもので、連載に掲載しきれなかったアザーカットを含めて構成するデジタル写真集としてシリーズ化される。

第一弾となる今回は、連載1回目に登場した鷲見玲奈を撮影。バーベキューをしながらの飾らないナチュラルな表情や、プライベート感のあるポーズなど、二人の親密な関係性が窺える内容となっている。

中川絵美里は『情報7daysニュースキャスター』のお天気キャスターを務めるほか、野球やサッカーなどのスポーツ番組でMCやレポーターとして活動している。

中川絵美里は「趣味と呼ぶにも、まだまだ手探り。そんな初心者カメラマンとして始まった連載が、まさかこんなに早く電子書籍という形で皆さんにお届けできるとは思っていなかったので、驚きと嬉しさでいっぱいです。記念すべき初回は、公私ともにお世話になっている鷲見玲奈さんを撮影させていただきました！表情や空気感が次々と変わっていく玲奈さんに、気がつけば無我夢中でシャッターを切っていました。カメラマンとしてのはじまりの作品。ぜひ、たくさんの方にご覧いただけたら嬉しいです！」とコメントした。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）