開催：2026.5.27

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 6 - 10 [エンゼルス]

MLBの試合が27日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとエンゼルスが対戦した。

タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。

2回裏、6番 ザック・マッキンストリー 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでタイガース得点 DET 1-0 LAA

3回表、3番 ボーン・グリッソム 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 DET 1-2 LAA

4回表、6番 ジョ・アデル 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 DET 1-3 LAA、1番 ザカリー・ネト 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 DET 1-4 LAA

4回裏、6番 ザック・マッキンストリー 3球目を打ってライトへの犠牲フライでタイガース得点 DET 2-4 LAA

5回裏、1番 ケビン・マクゴニグル 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでタイガース得点 DET 4-4 LAA、4番 ジャマイ・ジョーンズ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 5-4 LAA

6回裏、9番 ウェンセール・ペレス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 6-4 LAA

8回表、9番 ローガン・オハピー 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 DET 6-5 LAA、3番 ボーン・グリッソム 3球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでエンゼルス得点 DET 6-9 LAA

9回表、5番 ホセ・シリ 7球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 DET 6-10 LAA

試合は6対10でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのホセ・フェルミンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はタイガースのウィル・ベストで、ここまで1勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 10:42:15 更新