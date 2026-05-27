開催：2026.5.27

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 6 - 7 [ブレーブス]

MLBの試合が27日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブレーブスが対戦した。

Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。

1回裏、1番 ジャレン・デュラン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 1-0 ATL、2番 セダン・ラファエラ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 2-0 ATL

5回表、3番 マット・オルソン 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 BOS 2-2 ATL

6回表、7番 マイケル・ハリス 4球目を打ってタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 BOS 2-3 ATL、9番 ドミニク・スミス 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 BOS 2-4 ATL、1番 ロナルド・アクーニャ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 BOS 2-5 ATL

6回裏、6番 ミッキー・ギャスパー 4球目を打ってショートゴロ 6-3のダブルプレイでRソックス得点 BOS 3-5 ATL

7回裏、9番 アイザイア・カイナーファレファ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 4-5 ATL

8回表、7番 マイケル・ハリス 4球目を打ってセンターへのツーランホームランでブレーブス得点 BOS 4-7 ATL

9回裏、9番 アイザイア・カイナーファレファ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 6-7 ATL

試合は6対7でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのスペンサー・ストライダーで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はRソックスのランヘル・スアレスで、ここまで2勝3敗0S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝0敗9Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.255となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 10:46:11 更新