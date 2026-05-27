開催：2026.5.27

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 8 - 1 [マーリンズ]

MLBの試合が27日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとマーリンズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はブレイドン・フィッシャー、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。

2回裏、6番 アーニー・クレメント 初球を打って左中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-0 MIA

3回裏、4番 岡本和真 初球を打ってサードへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-0 MIA

5回表、7番 エリベルト・エルナンデス 6球目を打ってショートへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 TOR 2-1 MIA

6回裏、5番 ヨエンドリク・ピナンゴ 2球目を打ってセンターへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 3-1 MIA、1番 ジョージ・スプリンガー 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 4-1 MIA、3番 ヘスス・サンチェス 初球を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでブルージェイズ得点 TOR 8-1 MIA

試合は8対1でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのスペンサー・マイルズで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで3勝4敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、1打点、打率は.215となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 10:48:12 更新