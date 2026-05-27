BTSジミンがストーニーの“止まらぬペロペロ攻撃”ににんまり！同じ“髪色”の2ショットに「可愛い大炸裂」「尊い」と反響

【動画】ストーニーと戯れるBTS V・シュガ・ジミン【写真】ストーニーを抱っこするシュガとじゃれ合うRM

BTSのJIMIN（ジミン）が自身のInstagramストーリーズを更新。ツアーに同行する犬、ストーニーとの動画を公開した。

■BTSジミン、ストーニーの頭を優しく撫でる

これまでも、J-HOPE（ジェイホープ）やSUGA（シュガ）のソロワールドツアーに“セラピードッグ”として同行していたストーニー。現在は、『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』に同行し、メンバーのSNSにたびたび登場している。

今回JIMINが投稿したのは、ストーニーがJIMINの顔をペロペロと舐めている動画。JIMINも口を尖らせ、ストーニーとのコミュニケーションを楽しんでいるが、止まらないストーニーの愛情表現に思わずにんまりしている。ストーニーの頭を優しく撫で、たっぷりと癒されている様子がうかがえる。

SNSでは、「同じ髪色でかわいい！」「ストーニーにしか担えない尊い任務」「ストーニーに癒されるジミンちゃんを見て癒されてる！」「ジミンさんのお顔が美しすぎてまぶしい」「可愛い大炸裂してる」「髪色同じじゃん！」など、JIMINとストーニーの戯れに癒されるファンも多く見られた。

BTS JIMINのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/stories/j.m/3905373326495276183/

■写真＆動画：ストーニーを抱っこするシュガとじゃれ合うRM（15、16枚目）

■写真＆動画：ストーニーとじゃれ合うBTS RM・シュガ（15、16枚目）

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