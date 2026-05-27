国際卓球連盟（ITTF）は25日、2026年第22週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は15選手がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が3位で自己最高順位をキープ。「WTTコンテンダーラゴス」で優勝した大藤沙月（ミキハウス）が11位にランクアップし、早田ひな（日本生命）は12位へ順位を下げた。

なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（ともに中国）は変動なし。朱雨玲（マカオ）が4位へ順位を上げた。

日本勢では、橋本帆乃香（デンソー）が1ランクアップの13位に浮上。長粼美柚（木下グループ）も15位へ順位を上げ、伊藤美誠（スターツ）は16位に順位を下げた。

さらに、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は3ランクアップの22位。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は26位で続いている。

また、横井咲桜（ミキハウス）は31位、平野美宇（木下グループ）は4ランクダウンの37位、赤江夏星（日本生命）は42位で変動なし。芝田沙季（日本ペイントグループ）は4つ順位を上げて53位となった。

兼吉優花（中央大）は2つ順位を上げて76位、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）も1つ順位を上げて77位に浮上。さらに、笹尾明日香（日本生命）は23ランクアップの85位に入った。

今週は日本女子から計15選手がシングルスでトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年5月25日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

3位 （-）：張本美和

11位（↑ 12位）：大藤沙月

12位（↓ 10位）：早田ひな

13位（↑ 14位）：橋本帆乃香

15位（↑ 16位）：長粼美柚

16位（↓ 13位）：伊藤美誠

22位（↑ 25位）：佐藤瞳

26位（-）：木原美悠

31位（-）：横井咲桜

37位（↓ 33位）：平野美宇

42位（-）：赤江夏星

53位（↑ 57位）：芝田沙季

76位（↑ 78位）：兼吉優花

77位（↑ 79位）：竹谷美涼

85位（↑ 108位）：笹尾明日香