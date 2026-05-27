27日(水)は、南からの暖かい空気と強い日差しの影響で、新潟県内では午前中から各地で気温が上がっています。



新潟市中央区では午前10時49分に最高気温が30℃に達し、今シーズン初めて『真夏日』になりました。2025年、新潟市中央区で初めて真夏日になったのは5月21日でした。



そのほかにも、新潟市西蒲区や三条市・長岡市などでも真夏日に迫る暑さになっています(午前10時50分時点)。



新潟県内では午後もさらに気温が上がり、広く7月下旬並みの暑さになる見込みです。こまめな水分補給を心掛けるなど、熱中症に十分な注意をしてお過ごしください。



◆予想最高気温

新潟市中央区 31℃

長岡市 31℃

上越市高田 29℃

阿賀町津川 31℃

湯沢町 30℃

佐渡市相川 28℃