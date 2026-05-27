俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月24日、第20話が放送され、俳優の竹中直人（70）が圧倒的な存在感を示してきた戦国武将・松永久秀の最期“壮絶な爆死”が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第20話は「本物の平蜘蛛」。1577年（天正5年）、上杉攻めから離脱し、勝手に帰国した羽柴秀吉（池松壮亮）に織田信長（小栗旬）は激怒。蟄居の上、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同は助命嘆願に奔走し…という展開。

明智光秀（要潤）は羽柴小一郎（仲野太賀）から協力を要請され、静かに語る。

「私ごときが何かを言ったところで、上様のお気持ちを変えることはできますまい」「この胸の奥に、公方様をお救いできなかった悔やみが、いまだに小さな火種としてくすぶっておる。上様も、お見通しのはずじゃ。今の私は、秀吉殿をお救いできるような立場ではない。下手に口添えなどしたら、かえって秀吉殿によからぬようになるやもしれませぬ。お許しくだされ」

戦国最大のミステリー「本能寺の変」（1582年・天正10年）まで劇中5年。SNS上には「火種という表現が不穏」「十兵衛も本能寺ゲージが着々と」「光秀様、その火種…本当に小さいの？」「明智様の着物が真っ赤！何かの暗示？」「要潤の憂いを帯びた演技も大変美味」などの声。光秀の動向にも注目が集まっている。

次回は31日、第21話「風雲！竹田城」が放送される。