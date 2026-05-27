お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が26日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。交際したいと思う女性芸人を明かした。

昨年9月に「蛙亭」イワクラと破局した伊藤に向けて、同番組では「破局・伊藤が交際したい女芸人ランキング うぬぼれ自分番付」を企画。「紅しょうが」稲田美紀、「3時のヒロイン」福田麻貴、「納言」薄幸、ピン芸人の吉住、「エルフ」荒川、「パーパー」あいなぷぅ、「カーネーション」吉田結衣がエントリーした。

まずは伊藤が自身に付ける順位を予想する中、あいなぷぅは「1位」と発表。「あまり接点がなくてしがらみがない分、有利かな」と自己分析すると、吉住は「全然好みじゃなさそう、伊藤からすると。ピンクの髪の女はあんまり好きじゃなさそう」とけん制した。

その後、別室で順位を選びながら「この放送、アイツ見るかな」とイワクラの反応を気にしていた伊藤。結果、「ぶっちぎりで1位」とあいなぷぅを指名し、「皆さん素敵なんですけど、やっぱり楽しそうだなっていう」と決め手を明かした。

これに不満をぶつける女性陣に、伊藤は「面白いんですよ、皆さんは。“彼女”って別に面白くなくていい」と釈明。かつて交際していたイワクラを「面白くて、お笑いに凄くストイックな子だったんで」と振り返ると、MCの田村淳は「じゃあ、あいなぷぅがお笑いにこだわりがないみたいになっちゃう」と指摘した。

すると伊藤は「そこが凄くいい」と激推し。「“つまんない”って言われてるみたい」とすねるあいなぷぅに、「つまんなくない。一緒にいて凄く楽しい」といい、デートプランについては「昼間に遊びに行ってみたい。基本的に飲みに行ったりとかしないんで」と伊藤。あいなぷぅが「最近のお気に入りだと、公園に妖精を探しに行くっていうのをしてて」と打ち明けると、伊藤は「妖精、大好き！」と笑いを誘っていた。