【「ストリートファイター 6」新作コラボレーションアイテム】 5月27日 先行販売 販売場所：東京都新宿駅「京王モール」内「KEIO eSTATION Shinjuku」

「ストリートファイター 6」はあと氏描き下ろしアート

MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「ASOBI GRAPHT」シリーズより、カプコンの対戦格闘「ストリートファイター 6」との新作コラボレーションアイテムを発表し、5月27日より東京都新宿駅「京王モール」内にある「KEIO eSTATION Shinjuku」にて先行販売するほか、GRAPHT公式ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」にて予約受付を開始する。

今回、はあと氏描き下ろしアートを使用した新作アイテムが登場する。歴代「ストリートファイター」シリーズのパッケージアートから着想を得た構図を、現行の「ストリートファイター 6」に登場するキャラクターたちで描き下ろし。Tシャツやトートバッグ、ビッグサポータータオル、ふた付きステンレスサーモタンブラーのほか、キャンバスアートボードやホログラムアクリルキーホルダーなど、アートを身近に楽しめるアイテムが販売される。価格は770円（トレーディング缶バッジ 単体）から。

「ストリートファイター 6」はあと氏描き下ろし新作コレクション イメージ

□「STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in KEIO eSTATION Shinjuku」詳細ページ

あわせて、アーケードコントローラーを快適に持ち運べるドンピシャ氏監修のバックパック「GRAPHT Shield Backpack V2」も、同日5月27日より発売する。

はあと氏描き下ろしアートを使用した新作アイテム

「ストリートファイター6 GC26 Tシャツ バニラホワイト/ブラック（M/L/XL）」

価格：5,500円

「ストリートファイター」シリーズの歴代パッケージアートを思わせるTシャツ

□製品ページ

「ストリートファイター6 GC26 トートバッグ」

価格：3,850円

サイズ：400×480×150mm（高さ×幅×奥行）

□製品ページ

「ストリートファイター6 GC26 ビッグサポータータオル」

価格：3,520円

肩にかけたときにアートが映えるビッグサポータータオル

ビッグサポータータオルを肩にかけたイメージ

□製品ページ

「ストリートファイター6 GC26 タンブラー（450ml）」

価格：4,400円

キャラクターシルエットをデザインした、ふた付きステンレスサーモタンブラー

□製品ページ

「ストリートファイター6 GC26 パスポートノート」

価格：1,650円

スタンプを集めたくなるようなパスポートノート

□製品ページ

「アクリルキーホルダー（A/B）」

価格：各1,320円

ホログラム仕様のアクリルキーホルダー

□製品ページ

「ストリートファイター6 GC26 トレーディング缶バッジ」（全20種）

価格：単品 770円、BOX 15,400円

部分ジュエリー加工で特別感を加えたトレーディング缶バッジ全20種

□製品ページ

※GRAPHT ECサイトではBOX販売のみとなる。

「ストリートファイター6 GC26 キャンバスアートボード」（EC限定）

価格：4,400円

□製品ページ

「アクリルスタンド」

価格：2,200円

□製品ページ

描き下ろしキービジュアルを身近に飾れるキャンバスアートボードとアクリルスタンド。デスクに飾ったイメージ

「GRAPHT Shield Backpack V2」が同時発売

本商品は、ドンピシャ氏監修のアーケードコントローラー対応バックパック。1月に発売されたドンピシャ氏とのコラボレーションモデルが支持されたことを受け、アーケードコントローラーを持ち運ぶプレーヤーに向けたモデルとして、改めて展開される。

ドンピシャ氏から寄せられた「アケコンバッグが欲しい」という声をきっかけに、アーケードコントローラーを快適に持ち運ぶための収納性と使いやすさを追求。アケコン専用スペースを備えた2層構造設計により、アケコンと衣類・小物などを分けて収納できる。自立しやすさや荷物の出し入れのしやすさ、背負いやすさにも配慮し、イベントや大会、遠征時の移動をサポートする。

「GRAPHT Shield Backpack V2」

価格：20,900円

【製品仕様】

・サイズ：520×320×180mm（縦×横×厚み ロールトップ折り畳み時 ※ショルダーストラップ除く）

・メインルームサイズ：520×320×100mm（縦×横×厚み ※ロールトップ全開時 高さ670mm）

・アケコンスペースサイズ：520×320×80mm（縦×横×厚み）

メインルームとの仕切りは柔らかい素材のため、レバーにも干渉しにくくなっている。厚み71mmあるアケコン（レバー含まず）、290×410mm（縦×横）のアケコンなども収納可能。

・重量：約1.4kg

・材質：本体生地 ポリエステル100%＋表面PVCコーティング、裏地 ポリエステル100%

□「GRAPHT Shield Backpack V2」詳細ページ

※本商品は過去販売商品と同仕様の製品です。過去販売時に同梱していたコラボレーションアイテムは含まれません。バックパック単体で展開するにあたり、販売価格を見直しています。

販売情報

【販売店舗】

・KEIO eSTATION Shinjuku ポップアップストア 先行販売 ※詳細は後述

・GRAPHT ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」

予約開始日：5月27日11時～

□「GRAPHT OFFICIAL STORE」のページ

「STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in KEIO eSTATION Shinjuku」開催概要

・開催期間：5月27日～6月16日

・開催場所：KEIO eSTATION Shinjuku（新宿駅 京王モール内）

・営業時間：10時～22時

GRAPHT会員限定 購入特典

「STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in KEIO eSTATION Shinjuku」会期中、店頭にて「ストリートファイター 6」関連商品を税込6,600円以上購入のうえ、GRAPHT会員画面を提示した人には、描き下ろしアートを使用したオリジナルデザインのクリアファイルが、全2種のうち1枚贈られる。なお絵柄は選べない。

※開催日程、販売製品、特典内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※店舗の詳細・最新情報は、GRAPHT OFFICIAL STORE公式Xにてお知らせいたします。

□GRAPHT OFFICIAL STORE公式X

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