Bリーグのチャンピオンシップ決勝

バスケットボールBリーグのチャンピオンシップ（CS）決勝第3戦が26日、横浜アリーナで行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72-64で下し、リーグ参戦5年目で初の日本一に輝いた。客席には、人気女優の姿があった。

長崎の青いユニホーム姿で並んでいた。第1、2戦の客席で自撮りをするようにカメラを見つめているのは、テクノポップユニット「Perfume」のメンバーで「あ〜ちゃん」の愛称で知られる西脇綾香だ。隣には長崎の馬場雄大の妻である女優・森カンナがおり、さらにタレントの大沢あかね、女優の村川絵梨も顔を寄せ合っている。

西脇が自身のインスタグラムで実際の画像を公開。「試合が始まる前、同じチームの選手や監督に握手するだけでなく相手チームにも腰低く下からハグしにいく馬場に感動しました」と、対戦相手にも敬意を払う馬場のスポーツマンシップを称賛。「正々堂々とやろうね、てのが伝わってきてさー泣けるんよ〜」などと記した投稿に、ファンから反響が寄せられている。

「あーちゃん可愛い」

「もう何という神メンツなんでしょう」

「あ〜ちゃん元気そうだね」

「素晴らしい」

「あ〜ちゃん雰囲気変わりましたね！」

「髪型いつもとちょっと違う！！可愛い〜」

森は第3戦も現地で観戦したことを自身のインスタグラムのストーリーズ機能で報告。長崎の優勝を祝福していた。



（THE ANSWER編集部）