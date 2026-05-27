累計400万枚、通気性1.8倍の夏マスク！ ヨコイ「ひんやり爽快SuuU」

記事ポイント 株式会社ヨコイの冷感マスク「ひんやり爽快SuuU」が2026年シーズンの販売を開始JIST 9001規格の第三者検査で自社製品比1.8倍の通気性を証明、圧力損失値19.8を記録着用5分後のマスク内温度を他社比最大3.67℃低く抑えることが実験で確認 株式会社ヨコイの冷感マスク「ひんやり爽快SuuU」が2026年シーズンの販売を開始JIST 9001規格の第三者検査で自社製品比1.8倍の通気性を証明、圧力損失値19.8を記録着用5分後のマスク内温度を他社比最大3.67℃低く抑えることが実験で確認

猛暑が続く夏のマスク着用は、ムレや熱こもりが健康上の懸念として広く注目されています。

ヨコイは、累計400万枚を販売した冷感マスクの2026年モデルとして、「ひんやり爽快SuuU（スゥーツ）」の今シーズン販売を開始します。

特許出願中の独自構造が、通気性と接触冷感を両立した装着感を実現しています。

ヨコイ「ひんやり爽快SuuU」





商品名：ひんやり爽快SuuU（スゥーツ）入数：10枚入・30枚入価格（税込）：10枚入 437円 / 30枚入 877円サイズ：W103×H140mm（折りたたみ時）カラー：ホワイト販売先：全国のドラッグストア・ホームセンター・公式オンラインストア

「ひんやり爽快SuuU（スゥーツ）」は、ヨコイが製造・販売する国産不織布マスクです。

特許出願中の独自構造によって、自社従来品比1.8倍の通気性を達成しており、JIST 9001規格に基づく第三者機関の検査でその数値が証明されています。

累計400万枚という販売実績を持つシリーズの最新モデルとして、2026年シーズンの供給が始まります。

折りたたみ時のサイズはW103×H140mmのコンパクト設計で、カラーはホワイトの1色です。

10枚入（437円・税込）と大容量の30枚入（877円・税込）の2タイプが揃い、全国のドラッグストアやホームセンター、公式オンラインストアで取り扱われています。

消費者調査が示す「通気性」ニーズ





有効回答871名を対象とした消費者調査では、冷感マスクを選ぶ際に最も重視する条件として「通気性」が40.2%で首位を占め、「冷たさ」37.2%、「肌ざわり」22.6%を上回る結果となっています。

ムレの軽減や呼吸のしやすさが購入の決め手になっていることが数値として示されます。

「ひんやり爽快SuuU」はこの調査結果を設計に反映しており、マスク内に熱の逃げ道を作る循環構造が、接触冷感との相乗効果で夏の屋外でも着用しやすい環境を整えています。

第三者機関が証明した通気性性能





JIST 9001規格に基づく検査において、「ひんやり爽快SuuU」の圧力損失値は19.8を記録しています。

この数値は他社冷感マスク3製品との比較で最低値となっており、値が小さいほど通気性が高いことを意味します。

自社従来品比1.8倍の通気性が、第三者機関によって客観的に裏付けられています。

着用5分後のマスク内温度抑制効果





実験では、着用5分後のマスク内温度が他社製品と比べて最大3.67℃低い結果が確認されています。

高い通気性がマスク内に空気の循環を生み出し、接触冷感素材との組み合わせで熱こもりを継続的に抑える仕組みになっています。

ラインナップと販売情報





10枚入は袋入り個包装タイプで437円（税込）です。

パッケージには「接触冷感」「通気性1.8倍」「爽快な薄さ」の3特長がヘキサゴンアイコンで明示されており、持ち運びや職場でのストックに適したサイズ感となっています。





30枚入は877円（税込）の箱型パッケージで、10枚入と同一デザインの大容量タイプです。

毎日の通勤や外出でまとめて使用する場合に適しており、1枚あたりの単価も抑えられています。

今シーズンは累計700万枚の出荷を目標として掲げており、全国のドラッグストア・ホームセンター・公式オンラインストアを通じた供給体制が整っています。

有効回答871名の消費者調査で通気性ニーズが40.2%と最多を占めた事実を設計の出発点とし、JIST 9001規格の検査で圧力損失値19.8・自社比1.8倍を証明した「ひんやり爽快SuuU」は、着用5分後のマスク内温度を最大3.67℃低く保つ性能を持ちます。

437円（10枚入）から手に取りやすい価格帯で、夏の通勤・買い物・屋外レジャーなど日常のあらゆるシーンに対応しています。

ヨコイ「ひんやり爽快SuuU」の紹介でした。

よくある質問

Q. 通気性1.8倍という数値は何と比較したものですか？

A. ヨコイが製造・販売する自社の既製品との比較です。

JIST 9001規格に基づく第三者機関の検査で、「ひんやり爽快SuuU」の圧力損失値19.8が自社従来品の1.8倍の通気性に相当することが証明されています。

Q. 10枚入と30枚入のサイズやカラーに違いはありますか？

A. どちらもふつうサイズ・ホワイトで統一されています。

折りたたみ時のマスク本体サイズはW103×H140mmで共通です。

10枚入が袋入り個包装タイプ、30枚入が箱型パッケージという形状の違いがあります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 累計400万枚、通気性1.8倍の夏マスク！ ヨコイ「ひんやり爽快SuuU」 appeared first on Dtimes.