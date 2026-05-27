道具不要、1分で完結する心身リセット法！ 自由国民社「ココロもカラダもみるみるととのう すごい！耳くるくる」

記事ポイント 耳をやさしくつかみ回す「耳くるくる」は1回1分、道具不要のセルフケア京都の美容医療機関「山本クリニックSoftmedi」を運営する山本江示子が考案したメソッド自由国民社より1,650円（税込）・240ページ、全国書店とオンライン書店で販売中 耳をやさしくつかみ回す「耳くるくる」は1回1分、道具不要のセルフケア京都の美容医療機関「山本クリニックSoftmedi」を運営する山本江示子が考案したメソッド自由国民社より1,650円（税込）・240ページ、全国書店とオンライン書店で販売中

耳をやさしくつかみ、くるくると回す--たったそれだけのセルフケアが、心と体を整える新習慣として注目を集めています。

美容医療と健康教育の分野で活動する山本江示子が、そのメソッドを体系化した書籍を自由国民社より発売します。

特別な道具も広い場所も必要とせず、1回わずか1分から始められます。

自由国民社「ココロもカラダもみるみるととのう すごい！耳くるくる」





著者：山本江示子出版社：自由国民社発売時期：2026年3月定価：1,650円（税込）判型：四六判ページ数：240ページISBN：9784426130541販売場所：全国書店、オンライン書店

本書は、耳をやさしくつかみくるくると回す「耳くるくる」というセルフケアを解説する240ページの書籍です。

ストレス、体のこわばり、顔まわりの重さ、姿勢の乱れなど、年齢や生活習慣による小さな不調に向き合う方法を、美容医療と健康教育の現場経験をもとに体系化しています。

オフィスのデスク、通勤中、家事の合間、就寝前など、日常のあらゆる場面で実践できる点が大きな特徴です。

外見だけでなく姿勢・骨格・歩行・生活習慣・心の状態まで含めた統合的なアプローチが、1回1分の耳を回す動きに凝縮されています。

「耳くるくる」4つの特徴





本書が提案する「耳くるくる」には4つの特徴があります。

第一に、1回1分で完結し、特別な道具や場所を必要としないシンプルさです。

第二に、ストレスや体の不調といった心身両面へのアプローチで、単なる美容習慣としてではなく、心と体を整えるエクササイズとして位置づけられています。

第三は、美容医療と健康教育の現場経験から生まれたメソッドであることです。

著者が長年の臨床現場で実感してきた、姿勢・骨格・歩行・生活習慣・心の状態が外見や健康に与える影響を、日常で実践しやすい動きとして落とし込んでいます。

第四は、年齢を否定せず今の自分を整えるという考え方です。

無理に若さを追いかけるのではなく、年齢を重ねながら表情・姿勢・雰囲気を丁寧に整える習慣の積み重ねを中心に据えています。

著者・山本江示子





山本江示子は、京都を拠点とする美容医療機関「山本クリニックSoftmedi」を運営する起業家・著述家です。

外見だけでなく姿勢・骨格・歩行・生活習慣・心の在り方までを含めた統合的な美容・健康アプローチを提唱しており、Global Unity Japan代表として年齢や経験にとらわれず自分らしく美しく生きる女性たちの育成にも取り組んでいます。

著書には『寝る前1分の壁立ちで一生歩ける！』と『朝1分！「顔の骨トレ」で10歳若くなる！』があり、いずれも日常の小さな動きで心身を整えることをテーマにした書籍です。

本書はその延長線上に位置し、誰もがすぐに触れられる「耳」という部位に着目した新たなメソッドを提案しています。

四六判・240ページ・定価1,650円（税込）の本書は、日々の忙しさで自分の健康を後回しにしがちな方、首・肩・頭まわりをすっきりさせたい方、年齢を重ねても自分らしく健やかに過ごしたい方に向けて構成されています。

2026年3月発売で、全国書店およびオンライン書店から購入できます。

自由国民社「ココロもカラダもみるみるととのう すごい！耳くるくる」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「耳くるくる」を実践するのに特別な道具は必要ですか？

A. 特別な道具は必要ありません。

耳をやさしくつかみ、くるくると回すだけで実践できます。

オフィス・通勤中・家事の合間・就寝前など、場所を選ばず取り入れられます。

Q. 本書はどこで入手できますか？

A. 全国書店およびオンライン書店で販売されています。

定価は1,650円（税込）、ISBN 9784426130541で識別されます。

Q. 「耳くるくる」はどんな不調に対応したメソッドですか？

A. ストレス、体のこわばり、顔まわりの重さ、姿勢の乱れ、首・肩・頭まわりの不快感など、年齢や生活習慣による小さな不調全般を対象にしています。

心と体の両方にアプローチするエクササイズとして設計されています。

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