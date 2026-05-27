SUPER EIGHT、EP「ダンダーラ」8・5発売決定 令和8年8月8日「超八の日」に向けて約2年ぶりのCDリリース
SUPER EIGHTは27日、8月5日にEP「ダンダーラ」を発売すると発表。
【動画】SUPER EIGHTはミニサイズに！新ＣＭ＆メイキング
同作は、来たる令和8年8月8日の”超八(スーパーエイト)の日”に向けて制作された作品。CD作品としては、2024年7月31日発売のアルバム『SUPER EIGHT』以来、約2年ぶりのリリースとなる。
現在放送中の第一興商『やっぱ、DAMやね！「やっぱ！？篇」』CMソング「ダンダーラ」に加え、昨年4月にデジタルリリースされた第一興商『やっぱ、DAMやね！』CMソング「ブチ★I GOT IT」を収録する。
また、豪華封入特典を展開。初回限定“超”盤、初回限定“八”盤には、それぞれ仕様の異なる8Pブックレットと3枚組トレカを封入。通常盤には、8Pブックレットに加え、初回プレス分のみ、超八大入袋(ぽち袋サイズ)が付属する。
また、ファミクラストア オンライン限定販売となる“888”盤の発売も決定。20年以上の時をともに歩んできたEIGHTERへ向けて、記念すべき8づくしのアニバーサリーアイテムを届ける。8Pブックレットに加え、チェンジングジャケット写真を8枚封入。オリジナル8円玉ステッカーも付属し、8.8.8を存分に楽しめるスペシャル仕様となっている。
なお、新曲「ダンダーラ」は、明日28日から各配信サービスにて配信スタート。配信を記念して、“SUPER EIGHTオリジナル画像”ダウンロードキャンペーンの実施も決定した。デザインは全3種となっており、ここでしか手に入らないスペシャルな画像となっている。
EP『ダンダーラ』発売決定に合わせて、タワーレコードカフェとのコラボカフェの開催も同時に発表された。「真夏の超八喫茶（スーパーエイトカフェ） 〜∞月(はちがつ)のすべてをくだ祭!!!!!〜」と題し、“SUPER EIGHTと夏祭り”をテーマに展開される。
【動画】SUPER EIGHTはミニサイズに！新ＣＭ＆メイキング
同作は、来たる令和8年8月8日の”超八(スーパーエイト)の日”に向けて制作された作品。CD作品としては、2024年7月31日発売のアルバム『SUPER EIGHT』以来、約2年ぶりのリリースとなる。
現在放送中の第一興商『やっぱ、DAMやね！「やっぱ！？篇」』CMソング「ダンダーラ」に加え、昨年4月にデジタルリリースされた第一興商『やっぱ、DAMやね！』CMソング「ブチ★I GOT IT」を収録する。
また、ファミクラストア オンライン限定販売となる“888”盤の発売も決定。20年以上の時をともに歩んできたEIGHTERへ向けて、記念すべき8づくしのアニバーサリーアイテムを届ける。8Pブックレットに加え、チェンジングジャケット写真を8枚封入。オリジナル8円玉ステッカーも付属し、8.8.8を存分に楽しめるスペシャル仕様となっている。
なお、新曲「ダンダーラ」は、明日28日から各配信サービスにて配信スタート。配信を記念して、“SUPER EIGHTオリジナル画像”ダウンロードキャンペーンの実施も決定した。デザインは全3種となっており、ここでしか手に入らないスペシャルな画像となっている。
EP『ダンダーラ』発売決定に合わせて、タワーレコードカフェとのコラボカフェの開催も同時に発表された。「真夏の超八喫茶（スーパーエイトカフェ） 〜∞月(はちがつ)のすべてをくだ祭!!!!!〜」と題し、“SUPER EIGHTと夏祭り”をテーマに展開される。