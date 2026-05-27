全員10代の日本人5人組・VIBY、初のテレビCM決定「ダンスを遊ぶように踊るので注目してください」
多くのグローバルスターの発掘と新人開発に携わったKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏が手がける新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第1弾ボーイズグループとして誕生した全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBY（バイビー）が、アイリスオーヤマの炭酸水ブランド「CRYSTAL SPARK」の新テレビCM「僕色フレーバー、見つけてよ。」篇に出演する。
【写真】緊張しつつ…爽やかな風を吹かせるVIBYメイキング
3月にプレデビューしたばかりのVIBYは、今回が初のテレビCM出演となる。“まだ何色にも染まっていない”メンバーが、自分だけの“色”を見つけていく姿を、みずみずしく描いている。
CMでは、「僕色フレーバー、見つけてよ。」というメッセージのもと、メンバーそれぞれの個性や表情を「CRYSTAL SPARK」のフレーバーラインアップとリンクさせて表現。ラムネやグレープソーダなど、各フレーバーのイメージカラーを取り入れた爽やかな衣装に身を包み、青空の下で撮影に挑んだVIBYが、フレッシュな魅力を弾けさせる。VIBYの息の合ったダンスシーンでは、キレのあるパフォーマンスと青春を感じさせるような笑顔を披露している。
まだ“何色にでもなれる”フレッシュなグループだからこそ表現できる、無限の可能性や多面的な魅力も見どころとなる。視聴者が“自分の推し（色）”を見つけたくなるようなストーリーを通じて、強炭酸の爽快感とともに、日常を彩るブランドの世界観を訴求している。
撮影後のインタビューで、RENKIは「屋上での撮影が多かったのですが、日差しが思ったより強くて、目をしっかり開くのに苦労しました。最後に全員でダンスしたときに円陣を組んだりして『ラスト1回頑張るぞ！』と励ましあったのが、楽しかったです」と初のテレビCM撮影を振り返った。また、CMの内容に合わせ、“自分らしさ”を聞かれるとIOは「パフォーマンスの表現力」、RENKIは「やり遂げる力」、AKITOは「ポジティブさ」、RYOHAは「明るさ」、KOTAROは「フレッシュさ」と回答した。
さらに、今回のCM楽曲には13日にリリースしたばかりの2ndデジタルシングル「HANAMARU」が抜てきされた。IOは楽曲について「『HANAMARU』は困難なことがあっても、仲間と一緒に楽しみながら『それを乗り越えて行くんだ』と、勇気を持って前向きに進むことを学んでいった僕たち自身を歌った曲です。聴いてくださる方々にも、1日1日を前向きに、自分自身に『よくやったね！』と“はなまる”をあげてほしい、という願いを込めました」と話し、「特にRYOHAのラップパートでは、僕たちがダンスを遊ぶように踊るのでそこに注目してください」と注目ポイントについても語った。
同CMは、6月1日から全国で順次放送開始する。テレビCM放送に先立って、きょう27日よりVIBYのインタビューを含むメイキングムービーがアイリスオーヤマ公式YouTubeチャンネルにて公開される。さらに、「CRYSTAL SPARK プレーン」では、VIBYデザインの限定コラボラベル（全3種）を展開。限定コラボラベルは、6月中旬より、ECサイトやスーパーマーケットなどで順次販売する。27日からはアイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」での予約受付もスタートする。
3月にプレデビューしたばかりのVIBYは、今回が初のテレビCM出演となる。“まだ何色にも染まっていない”メンバーが、自分だけの“色”を見つけていく姿を、みずみずしく描いている。
CMでは、「僕色フレーバー、見つけてよ。」というメッセージのもと、メンバーそれぞれの個性や表情を「CRYSTAL SPARK」のフレーバーラインアップとリンクさせて表現。ラムネやグレープソーダなど、各フレーバーのイメージカラーを取り入れた爽やかな衣装に身を包み、青空の下で撮影に挑んだVIBYが、フレッシュな魅力を弾けさせる。VIBYの息の合ったダンスシーンでは、キレのあるパフォーマンスと青春を感じさせるような笑顔を披露している。
まだ“何色にでもなれる”フレッシュなグループだからこそ表現できる、無限の可能性や多面的な魅力も見どころとなる。視聴者が“自分の推し（色）”を見つけたくなるようなストーリーを通じて、強炭酸の爽快感とともに、日常を彩るブランドの世界観を訴求している。
撮影後のインタビューで、RENKIは「屋上での撮影が多かったのですが、日差しが思ったより強くて、目をしっかり開くのに苦労しました。最後に全員でダンスしたときに円陣を組んだりして『ラスト1回頑張るぞ！』と励ましあったのが、楽しかったです」と初のテレビCM撮影を振り返った。また、CMの内容に合わせ、“自分らしさ”を聞かれるとIOは「パフォーマンスの表現力」、RENKIは「やり遂げる力」、AKITOは「ポジティブさ」、RYOHAは「明るさ」、KOTAROは「フレッシュさ」と回答した。
さらに、今回のCM楽曲には13日にリリースしたばかりの2ndデジタルシングル「HANAMARU」が抜てきされた。IOは楽曲について「『HANAMARU』は困難なことがあっても、仲間と一緒に楽しみながら『それを乗り越えて行くんだ』と、勇気を持って前向きに進むことを学んでいった僕たち自身を歌った曲です。聴いてくださる方々にも、1日1日を前向きに、自分自身に『よくやったね！』と“はなまる”をあげてほしい、という願いを込めました」と話し、「特にRYOHAのラップパートでは、僕たちがダンスを遊ぶように踊るのでそこに注目してください」と注目ポイントについても語った。
同CMは、6月1日から全国で順次放送開始する。テレビCM放送に先立って、きょう27日よりVIBYのインタビューを含むメイキングムービーがアイリスオーヤマ公式YouTubeチャンネルにて公開される。さらに、「CRYSTAL SPARK プレーン」では、VIBYデザインの限定コラボラベル（全3種）を展開。限定コラボラベルは、6月中旬より、ECサイトやスーパーマーケットなどで順次販売する。27日からはアイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」での予約受付もスタートする。