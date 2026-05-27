なにわ男子・高橋恭平、「あんまりないんですけど…」自身のキャッチフレーズ披露
なにわ男子の高橋恭平がきょう27日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】関西のベテラン芸人と共演する高橋恭平
普段当たり前だと思っていて、気にも留めていなかったけど「言われてみれば…なんで!?」となる関西グルメの謎に迫る。
近年、焼肉業界では健康志向の高まりもあり“赤身肉”が人気で、中でもハラミがブームとなっているが、番組では全国に約500店舗を展開する焼肉チェーンの「牛角」がハラミを全国的に広めたと紹介。「牛角」はハラミという部位がまだ知れ渡っていなかった1996年の創業当時から提供しており、商品開発の担当者によると「500円で販売してヒットした」という。その際、「○○のような味わいで○○よりヘルシー」というキャッチコピーをつけて販売したそうで、その「『○○』に入る言葉はなんでしょう？」というクイズが高橋に出題される。
リポーター・麒麟の田村裕から「スーパーアイドルの高橋くん、自分のキャッチフレーズを言った後に答えをお願いします」と振られた高橋は「あんまりキャッチフレーズがないんですけど」と困惑しながらも「ガリ食べすぎて身体ガリガリ、どうも高橋恭平です」と答えたが、肝心のクイズは…。
正解発表後、スタジオで改めて焼肉が好きかを問われた高橋は「大好きです。友だちと2日に1回行く」と話して、共演者からは「多いな！」などと驚きの声が上がる。すかさず番組レギュラー・ロザンの菅広文に「でも全然太らないよね。ほかになんか食べたりしてるの？」と振られる。高橋は「結構食べるんですけど…」と答えようとするが、菅から間髪を入れず「『ガリ』って言えよ！」と激しくツッコミまれ、高橋は「今のめっちゃ反省しますわ」とへこんでスタジオは笑いに包まれる。
【番組カット】関西のベテラン芸人と共演する高橋恭平
普段当たり前だと思っていて、気にも留めていなかったけど「言われてみれば…なんで!?」となる関西グルメの謎に迫る。
近年、焼肉業界では健康志向の高まりもあり“赤身肉”が人気で、中でもハラミがブームとなっているが、番組では全国に約500店舗を展開する焼肉チェーンの「牛角」がハラミを全国的に広めたと紹介。「牛角」はハラミという部位がまだ知れ渡っていなかった1996年の創業当時から提供しており、商品開発の担当者によると「500円で販売してヒットした」という。その際、「○○のような味わいで○○よりヘルシー」というキャッチコピーをつけて販売したそうで、その「『○○』に入る言葉はなんでしょう？」というクイズが高橋に出題される。
正解発表後、スタジオで改めて焼肉が好きかを問われた高橋は「大好きです。友だちと2日に1回行く」と話して、共演者からは「多いな！」などと驚きの声が上がる。すかさず番組レギュラー・ロザンの菅広文に「でも全然太らないよね。ほかになんか食べたりしてるの？」と振られる。高橋は「結構食べるんですけど…」と答えようとするが、菅から間髪を入れず「『ガリ』って言えよ！」と激しくツッコミまれ、高橋は「今のめっちゃ反省しますわ」とへこんでスタジオは笑いに包まれる。