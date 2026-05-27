安藤優子、留学時代ホストファミリーと久々の交流 「懐かしい写真だらけの立派なアルバム」も一部公開
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が27日、自身のインスタグラムを更新。留学していた頃の
【写真】留学時代からの交流に“号泣”、安藤優子の投稿
投稿で「お早うございます！昨日はもう感激しっぱなしで､泣いたり､笑ったり､しゃべりまくって､分かれ難くて」と振り返り。13枚の写真を公開した。
続けて「スコットとデビーと会うのは30年ぶり､私が留学していたホストファミリーの2番目のおねーさんがデビーです」「留学後に一度だけ大統領選の取材で会いに行って以来です。懐かしい写真だらけの立派なアルバムを作ってプレゼントしてくれ、私はまたもや号泣」と、アルバムの写真も添え「今や､パパもママも天国に行ってしまいましたが、かなりショックだったのは､留学当時7歳のアンディが亡くなっていたことです。アンディは私の英語の先生でした！」とつづった。
この日は、「ランチは赤坂のざくろにて､しゃぶしゃぶを。からの歩いて虎屋さんにてかき氷」「離れがたくホテルまで送って行った際に､デビーから亡くなったママのジュエリーを私にと､ピアスの形見分けをしてくれました。もう涙が止まらずずっとデビーと抱き合っていました」と、ジュエリーの写真も公開した。
最後に「人力車のえびすやさんから､3年間有効のクーポンをもらったので（笑）､また3年以内に日本に来る と約束してくれました。いただいたアルバムは何度もなん度も見返しました。私が今の仕事に就いたのは､やはりあのベイリー家の日々があったからだと確信しました。ありがとう」と感謝を伝えた。
【写真】留学時代からの交流に“号泣”、安藤優子の投稿
投稿で「お早うございます！昨日はもう感激しっぱなしで､泣いたり､笑ったり､しゃべりまくって､分かれ難くて」と振り返り。13枚の写真を公開した。
続けて「スコットとデビーと会うのは30年ぶり､私が留学していたホストファミリーの2番目のおねーさんがデビーです」「留学後に一度だけ大統領選の取材で会いに行って以来です。懐かしい写真だらけの立派なアルバムを作ってプレゼントしてくれ、私はまたもや号泣」と、アルバムの写真も添え「今や､パパもママも天国に行ってしまいましたが、かなりショックだったのは､留学当時7歳のアンディが亡くなっていたことです。アンディは私の英語の先生でした！」とつづった。
最後に「人力車のえびすやさんから､3年間有効のクーポンをもらったので（笑）､また3年以内に日本に来る と約束してくれました。いただいたアルバムは何度もなん度も見返しました。私が今の仕事に就いたのは､やはりあのベイリー家の日々があったからだと確信しました。ありがとう」と感謝を伝えた。