「ホワイトソックス−ツインズ」（２６日、シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２試合連発となる１９号アーチを放ち、日本人ルーキーが持つ記録で城島健司の１８本を抜き、単独２位に浮上した。リーグ本塁打王争いでもアストロズ・アルバレスをかわして単独トップに。ヤンキース・ジャッジに２本差をつけた。

２点を追う八回だった。先頭の西田が安打を葉放って出塁。１死後、村上が内角のスライダーを完璧に捉えて右翼席にたたき込んだ。打った瞬間、確信のアーチは飛距離１１６メートル。日本人２人で試合を振り出しに戻し、本拠地は大歓声だ。

村上は前日のゲームで８試合ぶりとなる１８号アーチを右翼席へたたきこんでいた。四球や安打を積み重ねながらもなかなかスタンドに届く一撃はなかったが、内角球を完璧にとらえた一発。確かな手応えをつかんでいた。

メジャー１年目でまだ５月ながら１９本のアーチを積み上げた村上。日本人ルーキーで歴代１位となる大谷翔平の２２本へ早くも３本差と迫った。日本で三冠王を獲得したスラッガーが最高峰の舞台でも真価を発揮している。