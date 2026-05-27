すゑひろがりず三島、右目手術を報告「原因は…」 あす仕事復帰「座王の収録です！」
お笑いコンビ・すゑひろがりずの三島達矢（43）が27日、自身のXを更新し、白内障の手術をしたことを報告。右目をガーゼで覆った姿を公開した。
【写真】右目を覆うも元気そう…術後のすゑひろがりず三島
三島は「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」と報告。「原因はアトピーの合併症らしく、ずっとかゆーいお肌の患部さえぼやけてる状態でした。患部ぼやかすのまじ勘弁して、、」とつらい症状だったことを明かした。
そして「手術時間も短く無事に成功しましたのでまた明日から仕事復帰します！」と伝え、「とりあえず明日は座王の収録です！」と意気込んだ。
この投稿に「手術成功おめでとうございます "大喜利独眼竜"として全員斬り伏せてやってください」「びっくりしましたで も手術が無事に終わったとの事でよかったです！」「何にせよ、無事手術が成功してよかったです」などの声が上がっている。
【写真】右目を覆うも元気そう…術後のすゑひろがりず三島
三島は「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」と報告。「原因はアトピーの合併症らしく、ずっとかゆーいお肌の患部さえぼやけてる状態でした。患部ぼやかすのまじ勘弁して、、」とつらい症状だったことを明かした。
そして「手術時間も短く無事に成功しましたのでまた明日から仕事復帰します！」と伝え、「とりあえず明日は座王の収録です！」と意気込んだ。
この投稿に「手術成功おめでとうございます "大喜利独眼竜"として全員斬り伏せてやってください」「びっくりしましたで も手術が無事に終わったとの事でよかったです！」「何にせよ、無事手術が成功してよかったです」などの声が上がっている。