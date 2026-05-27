肉食の猫がなぜ猫草を食べるのか？「猫じゃらし」を食べた瞬間、猫の動きが止まった。その日を境に起こったある変化

猫は肉食なのに猫草って必要なの？猫飼いの皆さんは一度は疑問に思ったことがあるのではないでしょうか。猫の栄養学を専門とする獣医学博士の岩崎永治さんが、「なぜ猫は猫草を食べるのか」について解説します。



文＝岩崎永治

猫は肉食動物で、基本的に植物由来の栄養素を必要としません。なのに、猫草を与えると、目の色を変えてむしゃぶりつく猫さんもいるほどです。

猫はなぜ猫草を食べるのでしょうか。そして、突然猫草を食べなくなることもあります。今日はその理由について、ある事例を紹介しながら解説していきましょう。

友人の猫に起こったある変化

これは友人の体験談です。

猫や植物だけでは飽き足らず、私のお世話までしてくれる友人です。彼の前には、つやのある緑の穂先が隙間なく伸び、生い茂った猫草の鉢植え。じょうろから水をかけると、穂先で水がはじけます。顔を近づけると、視界はまるで深い密林に迷い込んだかのように鬱蒼としています。約7日、種を撒いてから、やっとここまで伸びました。

そこにぬぅっと現れる、毛むくじゃらの猫。大きな口を開けると、手塩にかけて育てた猫草を容赦なくむしゃりむしゃりと頬張り…彼が去った後には草木の一本も残りません。彼の猫は猫草が大好きでした。それでも猫が喜ぶならと、彼はせっせと次の猫草を準備するのでした。

そんな夏も終わりかけたある日、道端で見つけた猫じゃらしを持ち帰り、猫と大はしゃぎ！

あっちでじゃらして、こっちに飛びつき。初めて見る猫じゃらしに目をまんまるくした猫。“猫じゃらし”の名は伊達ではありません。

部屋中をぼろぼろにしながら、友人が興奮余ってじゃらしを放り投げると、猫もたまらず飛びつきます。すると、猫は何を思ったのか、猫じゃらしの葉っぱにかじりつきました。

一瞬、猫の動きが止まります。

そしてそのまま猫じゃらしの葉っぱをちぎると丸呑みしてしまいました。

友人は慌てて止めに入りましたが、既に飲み込んでしまった後です。少し心配しましたが、様子を見ることにしました。

しかし、この日を境に、手塩にかけて育てた猫草を食べなくなりました。あんなにも心待ちにしていた猫草なのに…。そうして、私のところへ相談にやってきました。さて、一体猫に何があったのでしょうか？

まず、今回のケースを一つずつ整理していきましょう。

肉食なのに草を食べるのはなぜ？

「そもそも、猫に猫草は必須じゃない」というのが、今の通説です。

猫は真正の肉食動物で、栄養学的に野菜など植物由来の栄養素を必要としないのです。むしろ、植物由来の栄養素を分解できず、猫にとって毒になる成分もあります。

肉食の中にもグラデーションがあって、雑食に近い肉食から絶対的に肉しか受け付けない厳格な肉食もいます。猫はというと、絶対的に肉しか受け付けないというわけではありません。小食動物や雑食動物には劣りますが、栄養学的にも多少の植物由来の栄養素を受け入れることがわかっています。

例えば、糖質（炭水化物）。糖質の大半は植物由来の栄養素ですが、猫は食事中の約40％程度はエネルギー源として利用できることがわかっています。

これは雑食動物であるヒトとの共存関係が長かったためかもしれません。古い時代から人の集落周辺で人の食事のおこぼれにあずかることで、多少なりとも植物由来の栄養素に耐性ができたのかもしれません。猫よりも人との共存関係が短いフェレットは、猫よりも厳格な肉食動物ですので、この説の裏付けになりそうです。

猫草を食べる理由についての6つの説

ところが、肉食であるはずの猫が猫草を貪り食う姿が良く目撃されます。特にイネ科植物を好んで食べているようです。この行動は、「イエネコ」にかぎらず、ネコ科動物全体で確認できます。つまり、何らかの意味があって食べている可能性が高そうです。

しかし、猫が猫草を食べる理由はよくわかっていません。いまのところ、下記6つの説が考えられています。

（1） 毛玉の排出を促すための嘔吐の誘発

（2）便秘の解消

（3） 微量栄養素の摂取

（4）消化管内の寄生虫の駆除

（5） 体調不良への反応

（6）好物としての食感や味を楽しむ

もっとも有名な仮説は「毛玉の排泄」でしょうか。しかし、どれも明確に証明されていないのです。

実は、猫草は「旨い」

これまでの猫草研究では猫草の役割にばかり注目されていましたが、猫草の味に注目した研究が発表されました。実は著者の研究グループです。

猫は草食動物よりも苦味を約400倍も感じやすい動物です。ですので、ピーマンでもかじろうものなら400倍もの苦味パンチを食らうようなもの。そのため、猫は苦味が大嫌い。そんな猫が猫草を貪り食っている姿を見て思いつきました。猫草は苦味が少ないに違いない。こんな気づきから、研究がスタートしました。

日本ペット栄養学会の研究奨励金を獲得し、猫に身近な植物15科39種（野草、野菜、果実、毒性植物など）を味覚センサーで比較してみると、イネ科植物だけが特別な味覚的特徴を持つことがわかりました。その特別な特徴とは、「旨味があって苦味が少ない」ことでした。旨味は猫の食事選択に最も強い影響を与える味だと考えられています。

旨味にあふれた猫じゃらし

この研究の中で、どの猫草（イネ科植物）が一番おいしいんだろうな？と思って、いろんなイネ科植物を分析しました。すると、15科39種の植物のうち、ダントツで旨味のある植物は猫じゃらし（エノコログサ）ではありませんか！

調べたのはエノコログサ、アキノエノコログサ、キンノエノコロの3種。なんと、人工的に品種改良された果実（スイカ、メロン、バナナ、カボチャ）よりも旨味にあふれていました。一方、代表的な猫草であるエンバクは猫じゃらしの1/3程度。つまり、猫じゃらしはエンバクの3倍旨い。苦味に差なし。猫じゃらしの味を知ってしまったら、そりゃエンバクを食べなくなるわけだ。

初めて猫じゃらしを口にした瞬間、思わず動きが止まってしまった友人の猫。あまりのおいしさに、びっくりしたのかもしれません。SNSでも、猫じゃらしの味を覚えてからエンバクを食べなくなったという声が続々と届いています。猫にとって猫草は、ちょっとしたおやつなのかもしれませんね。

今日もまた、猫の心に寄り添えた気がします。

岩崎永治（いわざき・えいじ）

博士（獣医学）。専門は猫の栄養学。一般社団法人日本ペット栄養学会代議員。麻布大学獣医学部寄付講座ペットケア＆ニュートリション研究室特任准教授。