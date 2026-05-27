俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、アクセサリーがきらめく最新ショットを披露し、「めちゃくちゃ大人」「イメージ変わってきた」など、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“10kg減”を報告した本田望結の近影（複数カット）

これまでInstagramで、真っ赤なドレスを着たスタイル際立つ装いや、お酒をたしなむプライベート動画など、さまざまな一面を見せてきた本田。21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿では、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化についても明かし、話題となっていた。

最新ショットに反響

2026年5月25日の投稿では、「ネックレス見えてるかなぁ」とつづり、胸元でフランスのファッションブランド「AMI Paris」のネックレスが輝く最新ショットを公開。

この投稿にはファンから「スラっとしてて似合ってますね」「可愛かった少女から美人のお姉さんになりましたね〜！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）