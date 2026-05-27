『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月27日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【ごみ清掃芸人】書類の廃棄「回収されるまで、どうなるかわからないので、僕は個人情報を絶対に入れないようにしています」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは書類のごみについて「変な破られ方をしているごみを僕は何度も見たことがあります。」と投稿。ごみ集積場の『ごみ持ち去り禁止の警告』と書かれた張り紙の画像を紹介し、「ごみを出してから回収されるまで、どうなるかわからないので、僕は個人情報を絶対に入れないようにしています。」と綴りました。









そして、裁断された書類の画像を添えて「この位細かく裁断されるものがオススメです！」と、シュレッダーの使用を呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】