〈「お休みはあるんですか？」「子供に泣かれたんですよ、パパともっと遊びたいって」夜中に見つけた置き手紙に悩む京都の料亭の若主人・村田知晴さんに、東京の人気和食料理人・笠原将弘さんが出した“お悩み解決レシピ”〉から続く

人気和食店「賛否両論」店主の笠原将弘さんが敬服する京都の料亭「菊乃井」に婿入りし、4代目として活躍する村田知晴さん。笠原さんの新刊『ちゃんと食ってるか!? 笠原将弘のご自愛めし 健康になれる（かもしれない）春夏秋冬の問答レシピ』（小社刊）発売を機に、料亭における女将の存在や料理人と家族の関係、和食の本質と未来を率直に語り合いました。（全3回の3回目／最初から読む）

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撮影 志水隆／文藝春秋

「もう徹子の部屋みたいなもんだから、やめられない」女将さん

――村田さん、若女将の紫帆さんはいま育休中ですか。

村田知晴さん（以下、村田） 育休中ですねえ。いつまで休むんですかねえ。以前は妻が昼に出て、女将さんが夜に出てたんですけど、いまは女将さんが昼夜昼夜、もう大変。

笠原将弘さん（以下、笠原） でもしょうがないよね、女将さんがお店の顔みたいになっちゃうとね。女将さん目的で来る人もいるし。もう「徹子の部屋」みたいなもんだから、やめられない。

村田 あはは、「徹子の部屋」。本当にそうですね、やめられない。女将さんには必ずいて欲しいと希望されるお客さまもいらっしゃいますし、大将もそうですけれど、女将さんも本当にすごいなと思います。

笠原 僕も一回ね、50歳の誕生日を京都の「菊乃井」さんでやらせてもらってね、最高でしたよ。料理もおもてなしも素晴らしくて、大将自らの案内でお部屋も見せてくれて、女将さんも本当にもうずっと来てくれて、よかったです。次は還暦やりたいなって（笑）。

村田 ありがとうございます。

笠原 知晴さんたちの結婚にまつわるいろいろもインタビューで読みましたよ。（大将の）娘さんがご実家の仕事を内緒にしてたとか、顔合わせまで絶対に実家に招かれなかったとか、大女将から「『菊乃井』の娘やって、言わんときよしって、紫帆に言うときましたんや」って後になって言われたとか、コントみたいだなと。

村田 びっくりしましたよ。それを私に言うかと思いましたもん。

笠原 まったく比べものにならないけど、うちにも娘がふたりいて、父親が料理人だっていうことは自分たちからは絶対に言わないね。俺がたまにテレビやYouTubeで娘の話をするとすごい嫌がられて、「あんまり私の話とかしないでくれる」って。

村田 あはははは。

笠原 嫌みたい。

――料理人の娘さんや息子さんってどんな感じなのかなと、いまお話を伺って想像しました。荷が重いといいますか、いい意味で、大きなものなのでしょうか？

笠原 どうだろう、娘についてはとくに（店を）継ぐ必要もないし。娘たちいわく「予約とってとか言われるのが嫌だ」「一番めんどくさい」っていうところもあるみたいだけれども。

村田 うちの妻は、もう嫌で嫌でしょうがないって言ってます。40歳を過ぎてもいまだに言ってますが、もうしょうがない、私がやるか、みたいな感じにはなってます。

「お見合い50回されたとか」「人生楽しんでいこうかなって思います」

――どういうところがお嫌なんでしょうかね。

村田 やっぱり重たいんじゃないですかね。生まれたときから長女で、僕が言うのもなんですけれども、すごく封建的な世界だと思います。外から来た人間から見ると、長女やからとか、跡継ぎやからとか。

笠原 そういうのがすごい残ってるよね。この令和の時代に。

村田 そうなんですよ、江戸時代みたいだなって思うときもあるんですよ。敷地内にいる神様に毎日手を合わせて、毎回7カ所まわって。そういう環境で生まれたときから育ってきて、だいたい高校生、大学生くらいになってくると、もう嫌ってなるんだと思うんです。男女とも。

笠原 紫帆さんがお見合い50回されたとか、大変でしたよね。でもよかったよね、知晴さんみたいな中身もすばらしいイケメンとご結婚されて。最高じゃないですか。

村田 いやいやいや、どうかなあ。不思議なんですけどねえ。何が起こるかわからないですね、人生は。面白いな、楽しんでいこうかなって思います。

日本料理がもっと発展していけるような枠組みをつくっていきたい

笠原 本当にそう思いますよ。最後は楽しんだもん勝ちだと思います。知晴さんは、なにかこれからやりたいことってあるんですか？

村田 いろんな仲間が増えてきている時期なので、なにか日本料理がもっともっと発展していけるような枠組みを一緒につくっていきたいと思っています。具体性がなくて申し訳ないんですけど、たとえば海外のシェフとコラボしたり、あとはもっとこぢんまり、僕らくらいの世代の人間が日本料理界、肩組みあってタッグ組んでけっこうがんばってやってるよっていうのを、みんなに知ってもらえるような活動をしていきたいなと。その活動が広がっていけば、日本料理だけじゃなくて、フレンチの同世代のシェフ、パティシエ、中華料理のみなさんまで、料理人全体の世代のネットワークみたいなのをつくって、ちょっとみんなで盛り上げていこうぜっていうのを、やれたらいいなと思っています。

笠原 いいですね、僕も参加させてください。

村田 もう、ぜひぜひ。我々の業界って、課題がけっこう顕在化してきていて、人手が足りないとか、食材の値段も、わけわからない値段になってきてる。

笠原 そうだね。

村田 イクラもマグロもそうですし、あとインバウンドの人もたくさん来てくださるけど、そちらに迎合しすぎてもあんまりよろしくない結果になってくるでしょうし、じゃあどうやったらお客さまに日本料理を文化も含めて楽しんでもらえるようにできるか。若い人にもっともっと理解してもらえるようなことをしていかないと、尻すぼみになりますし、いろんな課題が顕在化してるんですけど、その課題をなんとかして解決していかなきゃいけない。たぶん僕らの先輩も解決し続けてきたからいまのこの業界があると思うので、そういう責務というか義務を共有して、ちょっと盛り上げていこうぜっていうのを、やっていきたいと思います。

笠原 若手のリーダーとしてね、ばきっとやってね。

「一生かけてやりたいいい仕事」「楽しまなきゃ損だなと思う」

村田 けっこういい仕事だと思います、料理人って、すごく。もちろん大変です。肉体的にも精神的にもめちゃめちゃ大変ですし、70歳になっても同じような状態で肉体的にやっていけるのかっていったら厳しい部分もありますけど、それを差し引いても……。

笠原 楽しいよね。一生かけてやりたいいい仕事だよね。

村田 はい、いい仕事です。

笠原 僕なんてもう、半分娯楽だと思い始めてる。

村田 娯楽ですか。

笠原 そう思っといたほうがいい。

村田 最高ですね。

笠原 自分がやりたい料理、これおいしそうだなって思った料理をつくってね、それをお客さんに喜んでもらえてね。

村田 おいしかった、ありがとうって言われて。

笠原 そうそう、お礼まで言われて、お金までいただけて。俺は最近はそういう境地にいますよ。楽しまなきゃ損だなと思うし。

村田 笠原さん、料理人歴は。

「10年で一人前。20年くらいやってると…」

笠原 18歳からだから35年くらいか。でも、まだまだだと思いますよ。剣客っていうじゃないですか、剣の達人。僕が好きな池波正太郎先生の名著『剣客商売』に、10年修業したらちょっと自分でも強くなったと感じるって書いてあるんです。それを料理人に置き換えると、10年で一人前。10年修業するとちょっと自分でもつくれるようになって、ちょっとうまくなったなって。20年やると今度はちょっと見ただけで、相手がどれくらい上手いかがわかる。たしかにわかるんですよ、20年くらいやってると。仕事を一緒にすると、この人上手だなとか、センスがあるなというのがわかる。30年やるとね、自分が下手だなーと気づく、と。

村田 笠原さんはいまその境地ですか。

笠原 とくに50歳を過ぎてからね、自分の料理に対して「わーだっさー」とか、下手くそだなって思うことが本当に多いわけですよ。30年以上やって、これもできなかったとか、やってきたわりには下手だなとか、こんなことも知らなかったのかとか。決して否定的な意味じゃなくて、自分のいろんなことに気づき出す。自分がだめだなっていう時期をいまやってるところだと思うんだけど、これが40年やるとどうなるかっていうと、わけがわかんなくなるらしい。

村田 あははは。

笠原 だから俺、その境地も早く見たい（笑）。面白そうじゃん。40年やるともうわけわかんなくなるって。すっごい楽しいんじゃないかなって。

村田 なんでも思うようにできるようになるから、ある意味枷がなくなって。

笠原 そうそうそう。大将は50年以上だから、もう違う世界にいると思います。わけがわかんない時期も終わって、別の世界に。

正解がないところが料理のいいところなのかなって

村田 僕は料理人になって10年弱で、なんかできた気になってるけど実際になにもできてないんですよね。たぶん、見よう見まねだと思います。その真似が真似だとばれないようにやっている、正直いうとそんな感覚だと思います。一から自分でなにかをやれっていうテーマをもらうこともあるんですけど、なんとかかんとか捻り出しますけど、ものすごい疲れたうえに、最終的にこれでよかったのかなって。ぎりぎりまで迷った挙句、締め切り終わったあともずっと悩みます。これが正解なのか、これでよかったのかとか。

笠原 真似だって技術がいるじゃないですか。料理は正解がないし、そこが面白いところだし、救いだなって思うところだよね。100メートル走みたいに、この人はいま100メートル何秒で走ってるって数字でみえる世界だともう全員がわかっちゃうけど、料理はそれがないのがいいなって。べつに、世界一この人が料理がうまいって、そういうのはないじゃん。

村田 あー、比べようがないと。

笠原 いろいろガイドブックだなんだあるかもしれないけど、正解がないところが料理のいいところなのかなって思うんだよね。だからもっとおいしい料理をつくろうと思ったらつくれるんだろうし、これとこれを混ぜたから不正解ではないし、正解ではないかもしれないけども、そういう余地の部分があるからやってて楽しいし。

働いてくれている人の労働環境のケアができる体制をつくれたら

――おふたりとも、経営者という側面もお持ちですよね。

笠原 知晴さんにお聞きしたかったのは、全然まだ大将も元気だし、当分いらっしゃるだろうけど、完全に自分がばーんと4代目としてやり出したら、ここはこう変えてやりたいとか、そういうのはある？

村田 具体的に料理の献立とか、味をどっちに持っていくとか、そういうことよりは、お店自体の土台というか、枠組みというか、座組は少し、現代に合わせていってもいいのかなっていう部分はありますね。たとえば働いてくれている人の労働環境とか、結婚して子どもができてライフステージが変わってきている子たちもいれば、体調を崩す先輩もいるし、そのあたりのケアができる体制をつくれたらと思います。みんなが気持ちよく働いて、ハッピーになってほしい。ハッピーな気持ちで働かないと、たぶんお客さまをハッピーにすることはなかなか難しいので。

笠原 ほんと、そうなんだよねえ。自分たちが楽しくないとね。

――豚汁のご縁から実現した今回の対談ですが、最後にひとつ、いま食べたいものを教えてください。思い浮かんだままに。

笠原 食べたいもの？ 俺は蕎麦が食いたいな。もり蕎麦。営業前の時間はね、蕎麦くらい食っとくのが一番いい。胃ももたれないし。

村田 僕は、おにぎり。にぎりたてのおにぎりが食べたいですね。

文 中岡愛子

撮影 志水隆／文藝春秋

（中岡 愛子）