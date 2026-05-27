山形県の吉村美栄子知事は、きょうの会見で、相次ぐクマの被害を受け、新たに「クマ出没特別警報」の導入を検討していることを明らかにしました。

【写真を見る】山形県がクマ出没「特別警報」の導入検討 吉村知事「県民の命が大事」と強調 38年ぶりのクマ被害死亡事案を受け

吉村知事はきょうの会見で、酒田市で今月5日に、山林で男性の遺体が見つかり、クマによる死亡事案だと判明した件について「ショックだった」と述べました。

その上で、「今後どうしていくべきかを考えた時、より警戒をしていかなければいけない」として、現在の警報よりも強い注意喚起となる「クマ出没特別警報」の導入に向け、検討に入った理由を説明しました。

特別警報をどのような基準で発令するかについては現在検討中だということです。

■特別警報の中身は

また、特別警報が出された場合の中身として、危険性の高い山林での山菜採りの自粛を求めることなどが想定されています。山形県の特産でもある山菜など、産業への影響について問われると、吉村知事は「県民の命が大事」と強調しました。

その上で、「趣味での山菜採りはできる限り控えていただきたいが、生業（なりわい）としている人まで禁止するつもりはない。十分に対策と注意をしながら行ってほしい」と述べ、趣味と業務とで対応を分ける考えを示しました。

県は今後、具体的な対策の中身について各市町村と協議を進めていく方針です。