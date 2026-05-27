◇インターリーグ ブルージェイズ8―1マーリンズ（2026年5月26日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が26日（日本時間27日）、本拠で行われたマーリンズ戦に「4番・三塁」で先発出場。1―0で迎えた3回の第2打席で適時打を放ち、11試合ぶりの打点をマークした。6回には岡本への死球を巡って場内からマーリンズへ大ブーイングが起きるなど騒然となる場面があった。岡本はプレーを続行し、8―1の勝利に貢献した。

第1打席は空振り三振に倒れたが、3回1死二、三塁から引っ張った痛烈な打球が横っ跳びした三塁手のグラブをはじき、左前へ運んだ。

今月24日には野球運営部門補佐の加藤豪将氏が、2023年に結婚した妻が第1子となる女児を妊娠したことをインスタグラムで公表。公私にわたって献身的にサポートをしてくれる加藤氏への恩返しの一打となった。

6回に3番サンチェスに満塁弾が飛び出し、8―1と大量リードで迎えた岡本の第4打席。右腕アルカンタラの初球のチェンジアップが抜けて岡本の防具を付けていなかった右肘に当たり、岡本は顔をしかめた。

この死球が右腕アルカンタラがこの試合で与えた4個目の死球。ファンが大ブーイングを浴びせ、場内が騒然となった。

岡本はトレーナー陣のチェックを受けた後に一塁へ向かい、プレーを続行した。