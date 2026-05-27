◆米大リーグ ホワイトソックス―ツインズ（２６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のツインズ戦に「２番・一塁」で、西田陸浮が「９番・右翼」でスタメン出場。村上が２試合連続の１９号本塁打を放った。

０−２の８回、先頭の西田がメジャーデビュー２戦連続安打となる左前打で出塁。１死一塁で第４打席を迎えた村上は、カウント１−１からの３球目、内角低めへのスイーパーを右翼ポール近くに放り込む同点弾を放った。打球速度１０８・４マイル（約１７４・５キロ）、打球角度２７度。飛距離は３８０フィート（約１１５・８メートル）。先にホームインした西田から深々としたお辞儀で本塁で迎えられた。

日本人選手の１年目では、０６年マリナーズの城島健司（現ソフトバンクＣＢＯ）を抜いて、単独２位に浮上した。１８年に大谷翔平（当時エンゼルス）がマークした２２本の日本人１年目最多記録へもあと３本に迫った。

ホ軍は２５日に西海岸遠征から本拠に戻り、ツインズとの４連戦。村上は西田のメジャーデビュー祝砲となる、８試合ぶりの１８号を放った。１７本で並んでいたＡ・ジャッジ（ヤンキース）を抜いてリーグトップに再浮上しており、これで２本差に広げた。