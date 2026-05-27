タレントpekoが27日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。

巨人阿部慎之助前監督が25日に長女に暴行を加えたとして現行犯逮捕、釈放された後、26日に辞任を発表し、その場で長女の手紙が公開されたことにコメントした。「もちろん、暴力がダメというのは大前提なんですけど」とした上で、「娘さんのお手紙ですごく正直、複雑な気持ちになってしまった」とした。

手紙では児童相談所に相談したことや、すでに仲直りしている現状がつづられていた。最後に「SNS等でたたくことはなるべく控えて」という趣旨の文章がつづられていたことにも触れた。

「娘さんもおっしゃっていましたけど、臆測だったり過度な話を大きくするような動きは無くなってほしいなと思います」と周囲からの反応について気にかけていた。

pekoの発言前に「このご時世だから誹謗（ひぼう）中傷は難しい、やめてくれと言うのは難しいかもしれませんが」と語っていた番組MCで、お笑いコンビの南海キャンディーズの山里亮太も反応した。「逮捕、暴行という言葉だけがバーンと走り出して、みんながそこにいろいろのものを味付けしてひどい話になっていったというのもありますから。児童相談所の動きとしても、相談されたから動いたということで、こういった時もどうなんだと正しく知っておかないと、間違った怒りを持ってしまうのもおかしいと思う」と、正しい認識を促していた。