国連食糧農業機関と中国農業大学が開いたＭＡＩＰ・ＳＴＢ指導員研修の参加者ら。（三亜＝新華社配信）

【新華社三亜5月27日】中国海南省三亜市で23日までの5日間、国連食糧農業機関（FAO）と中国農業大学（北京市）が共同で農業技術普及の担い手を育てる研修を開いた。

FAOが整備を進める「多主体農業イノベーションプラットフォーム（MAIP）」と農業大が推進する「科技小院」モデル（STB＝大学院生が農村に住み込む技術支援）の国際展開を担う指導員の養成が目的で、アフリカ、欧州、南米、東南アジアの18カ国から56人が参加。内容はデジタル化農業普及サービスや市場連携、各国の作物バリューチェーン実施計画の検討などに及んだ。

FAOイノベーション事務局と中国農業大学は2019年に協力を開始し、MAIPとSTBの構築を巡り一連の国際協力と試験事業を実施してきた。現在はマラウイやケニア、エチオピア、ザンビアなどでMAIP・STBモデルの試験導入が進み、小規模農家や家族農場、その他の農業バリューチェーンの担い手が各地の実情に合った技術や知識、サービスを得るための新たなプラットフォームとなっている。

座学に参加する研修生。（三亜＝新華社配信）

MAIP・STB海外展開プロジェクトの責任者は、プロジェクトは農業科学技術や教育、人材、産業が農村で相乗効果を発揮するための有効な道筋をもたらしたと指摘。今回の研修は中国の農業科学技術普及の経験と発展途上国の農業ニーズを結び付ける重要な機会になったとの認識を示した。

研修はFAOイノベーション事務局、FAO駐中国代表事務所、中国農業大学資源・環境学院、中国農業大学三亜研究院が共同で実施した。（記者/陳子薇）