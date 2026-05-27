「現役時代に頑張って住宅ローンを完済し、老後はその家で安心して暮らす」――。これは戦後の日本において、多くの人が描いてきた老後の生活プランです。公的年金しか収入がない老後に、毎月家賃を支払っていくのは難しいのが現実。おまけに高齢者に物件を貸したいオーナーは少なく、親族が保証人にならなければ、築浅の物件は貸してくれないケースも。若いころに持ち家を買い、定年退職までに完済できれば、家賃の心配がなく安心して暮らせるはず。そう信じて住宅ローンを支払ってきた人は多いでしょう。しかし実のところ、必ずしも「持ち家＝老後の安心」ではないようです。子育て期に、家族みんなで広々と暮らせるようにと建てた4LDKや5LDKの郊外の戸建て。一生ここで暮らそうと買ったはずの自宅に、定年退職後に住めなくなってしまって……。本記事では、T家の事例とともにマイホームの落とし穴について解説します。※個人の特定を防ぐため、事例は一部脚色しています。

総額6,300万円かけたマイホーム

＜事例＞

夫Tさん（67歳）定年退職した元会社員

妻Cさん（65歳）

子供2人 どちらも独立してマンションを購入済

自宅は築32年の戸建て・4LDK

預貯金 4,400万円

夫Tさんと妻Cさんが首都圏の郊外に戸建て住宅を購入したのは、32年前のこと。それまで職場に近い賃貸マンションで暮らしていましたが、子供が小学校に進学するのを機に、郊外に戸建て住宅を買うことにしました。

九州にある夫Tさんの父親から、「30歳も過ぎて家族もいるのに家を買っていないのか。家を買ってこそ一人前だ」と何度もいわれたことも家を買った理由のひとつかもしれません。母親からも、「定年退職したあとも住める場所を買っておきなさい」といわれたのを覚えています。

買ったのは妻の実家に近い郊外のニュータウンです。職場まで電車で1時間以上かかる場所でしたが、土地が70坪と広いことが気に入りました。駅からは徒歩30分以上かかる場所でしたが、夫Tさんも妻Cさんも運転免許を持っているし、自動車を買えば問題ないはずでした。

子供を2人か3人持ちたかったため、そこに建てた家は延床面積45坪の大きな家です。寝室と子供部屋を2階に作り、1階は家族が楽に過ごせるように大きなリビングを設計しました。そのおかげで子供たちはのびのびと育ったと思います。

購入時の資金計画は、土地代が3,000万円、建物が2,700万円、諸経費600万円の、合計6,300万円でした。自己資金は預貯金から1,000万円、父親からの贈与が1,000万円と、（当時の5分5乗［ごぶごじょう］方式によって贈与税は非課税でした）、4,300万円を住宅金融公庫からの住宅ローンで調達しました。当時の金利は4％です。2000年代に低金利政策となったのをきっかけに2％の民間ローンに借換え、繰上げ返済を繰り返して60歳のときに完済できました。会社員として順調に昇進できたため、住宅ローンの返済に困ることはありませんでした。

ローンがなくなったのに、住み続けられないワケ

定年退職後の夫婦の年金は、合わせて月31万円ほど。2人の子供たちはどちらもすでに結婚し、都内にマンションを購入しています。それぞれしっかりした職に就き、収入は十分。子供たちにはもうお金はかかりません。車も軽自動車に買い替え維持費を節約するようにしました。預貯金は4,400万円あり、贅沢をしなければ年金だけで暮らしていけるはずでした。

ところが、妻Cさんの体調の変化によって、自宅での暮らしに強い不安を覚えるようになります。もしかして、この家にずっと住むのは難しいのではないか？と。

そのきっかけは、妻Cさんが軽い脳梗塞で1ヵ月入院したことでした。

「風邪薬を飲んだらなんだか呂律が回らないの」とある日妻Cさんがいいます。風邪薬の副作用だろうと本人はいうのですが、その数ヵ月前から妻Cさんの料理は味付けがおかしかったことや、最近頻繁にしゃっくりを繰り返すことなどをTさんは思い出し、すぐに病院に連れていくことにしました。

深夜の救急外来でしたが、検査の結果は脳梗塞であるとのこと。いくつか小さな出血の痕跡もみつかりました。料理がおかしかったのは数ヵ月前にも小さな出血があったせいかもしれません。血圧が180を超える日も多かったうえに、風邪薬でさらに血圧が上昇したのだろうという医師の説明でした。

意識はあり、手足は普通に動かせるようにみえましたが、左足にほんの少し違和感が残ったようです。退院後、妻Cさんは、「2階の寝室は怖くて昇れない」と訴えます。昇りはなんとかなっても、降りは顔から転げ落ちそうな感じがして怖いと。

夫Tさんはそれを聞いて、2階の寝室にある2つのベッドを1階に降ろしました。1階の小さな和室にベッドを入れて、そこを寝室とすることに。

「寝室を1階に降ろしてしまうと、もう2階は必要なくなったわね」と妻Cさん。2階にあったのは子供部屋と夫婦の寝室です。45坪の大きな家ですが、実際には今後2階に昇ることはあまりなくなります。夫Tさんも常に腰痛があるため、頻繁な昇り降りは避けたいところ。

1階の和室は、最近は夫Tさんの趣味であるアマチュア無線の部屋にしていました。大きなラック数台に機材を並べ、デスクと椅子を置いていたのですが、寝室にしたことでもう置き場所がありません。とりあえず2階に移しましたが、このまま腰痛が悪化すれば、いずれ夫Tさんも2階に昇ることができなくなりそうです。ガランとした2階を見上げ、自身も慢性的な腰痛に悩むTさんは、やりきれない思いで答えました。

「……ああ。いまにして思えば、子どもたちが巣立ったあとの暮らしに、こんなに広い家は要らなかったな」

ちょうどそのころ、さらなる問題が発覚します。

木材の腐敗…改修費用に2,500万円

以前から家の中がカビ臭いなと思っていましたが、最近は部屋のクロスが浮き、部屋の床の幅木が黒ずんでいます。業者を呼んでファイバースコープなどで調べてもらうと、どうやら壁の中が結露で腐朽していることがわかりました。1990年代初頭の住宅は、現在のように壁内通気工法が多くなく、外壁材を防水シートの上に直接貼り付ける工法が多かったのです。これではすぐに結露し木材を濡らしてしまいます。

全体を改修するとしたらいくらかかるかと業者に質問したところ、木材が腐っているためお勧めはしないが、家全体を直すとすると1,500万円から2,500万円ほどかかるのではないかとのこと。借り住まいの往復の引っ越し費用を含めると、もっとかかります。「このままでは大地震が来たら倒壊しかねません。多くの人は改修せずに解体します」といわれました。

Tさんは、日本の住宅の解体までの年数は平均40年弱だとどこかで聞いたことがありましたが、Tさん夫婦の自宅も32年が経過しています。もとは田んぼだったというこのニュータウンの地盤にも問題があったのかもしれません。

2,500万円を出して改修するのか、それとも建て替えるのか、それとも賃貸マンションに移るか、夫婦で話し合いました。預貯金があるため2,500万円は出せますが、残りの貯金で暮らしていけるか不安です。建て替えるには2,500万円ではとても足りません。

「もっと便利なところに引っ越して、賃貸マンションにしましょうよ」と妻Cさんがいいます。運転免許は長くても10年以内に返納する予定です。改修したところで、駅から徒歩30分のこの家では暮らせなくなるかもしれません。「スーパーさえ歩いていけないこの古いニュータウンでの暮らしはそろそろ終わりかもね」と、夫Tさんが答えます。

それに近所は同世代の高齢者しかいない。「ニュータウンじゃなくてオールドタウンだね」と夫婦で笑いました。

「土地値1,000万円」の現実

移住に向けて、Tさんは早速、地元の不動産会社に自宅の売却査定を依頼します。建物としての価値がゼロであることは覚悟していましたが、かつて3,000万円で購入した土地です。地価値だけでも、せめて2,000万円近くで売れれば、新しい生活の原資になると期待していました。しかし、不動産会社から提示された査定額は、期待を大きく裏切るもので、「こちらの土地は1,300万円での売却が限界です」と担当者は、申し訳なさそうに理由を説明してくれました。

最近の住宅市場において、家を購入する若い共働き世帯が重視するのは、駅からの近さです。都心から電車で1時間以上かかり、さらに駅から徒歩30分以上、自動車が必須という立地は、それだけで需要が落ち込みます。

さらに、70坪という広さも現代では裏目に出ます。若い世代は総予算を抑えたいため、30〜40坪のコンパクトな土地を好むのです。広すぎる土地は、坪単価を大幅に下げないと買い手がつかないというのが、現代の郊外の「オールド」ニュータウンが抱える共通の問題です。

「しかも、建物の解体費用として、延床45坪の木造ですと、昨今の人件費や廃材処分費の高騰もあり、約250万から300万円が売主様のご負担になります。実質的な手残りは1,000万円程度になってしまうかもしれません」

バブル期の恩恵を受けて自力で貯めた1,000万円と、父親が特例を使って無税で譲ってくれた大切な1,000万円、苦労して返済した4,300万円のローン。総額6,300万円ものお金を注ぎ込み我が家の価値が、実質1,000万円にまで目減りしてしまうとは……。

夫Tさんはふと九州の大きな実家を思い出しました。祖父が建てた家は築100年を超えてもまだしっかりとしています。昭和初期の家は当然ながらヒノキやクスノキなどの国産材を使い、気密断熱とは無縁だけど通気をよくして木材が乾燥するようになっていたのでしょう。Tさんが家を建てた時代の家は、木材を接着剤で固めた集成材を使っています。祖父の時代の家は資産でしたが、バブル期の家は消耗品だったのかもしれません。

気をつけてよくみると、自宅周辺でも建て替えている家が数多くあります。「一生に一度の買い物といったものだけど、実は一生に2回じゃないか」。一生に一度というのは、Tさんの祖父のような昭和初期の時代にいえる言葉かもしれません。

老後の新しい家

Tさん夫婦は自宅を現状のまま売却し、解体費用や諸経費を差し引いた約1,000万円を受け取りました。新天地として選んだのは、子供たちも住む都心の「駅徒歩5分・1DK賃貸マンション（家賃10万円）」でした。

延床45坪の4LDKから、一気にサイズダウンしたコンパクトな1DKへの移住です。趣味のアマチュア無線はもうやめて機材は処分しました。戸建て時代の大きな家具や食器も処分し、車も売却。手元に残したのは夫婦と子供たちの思い出の品だけ。断捨離ではありませんが、なぜか一気に心も軽くなった気がします。「遺品整理を先にやった感じだね」と夫Tさん。

ワンフロアの室内には当然ながら階段がありません。動線がコンパクトにまとまった1DKは、左足に少し違和感の残る妻のCさんにとって、どこにでも数歩で手が届く、一番安全でラクな広さになりました。かつてのように、使わない部屋のために掃除機を持って階段を上り下りする必要も、真夏に庭の草むしりをする必要もありません。室内環境はロボット掃除機1台で健全に保たれています。

駅の近くに引っ越したことで、暮らしは便利になりました。

大型総合病院、複数のスーパー、役所がすべて平坦な道を歩いて5分圏内に揃っているため、車がなくても不自由しません。軽自動車すら手放したことで、毎月の維持費や保険料は完全にゼロになりました。妻Cさんのリハビリを兼ねて、近所のスーパーまで2人であるいていくのが楽しみでもあります。

年金月31万円と、手元に残した約5,400万円の貯蓄があれば、毎月10万円の家賃を払っていっても家計が脅かされることはありません。朽ちていく自宅の修繕費に怯え、使い道のない大きな家の空き部屋のストレスからも解放されました。

かつて父親は「家を持ってこそ一人前の男だ」といいましたが、ちょっと現代では無理がある価値観かもねと夫Tさんは笑います。若いときは郊外の大きな家で子育てをし、定年退職後はまたどこかに引っ越す、そんな柔軟なライフプランで家計を考えていく時代なのかもしれません。

長岡理知

長岡FP事務所

代表