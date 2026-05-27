「常」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字が紛れています。制限時間は1分！ 形がよく似た漢字の中から違う1文字を見つけ出せるか、集中力を高めながら挑戦してみてください。

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たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

「常」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 細部までじっくり見比べないと気づけない違いを、集中力を研ぎ澄まして探し出してみてください。

問題：「常」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：答えの漢字は下半分にあります。

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正解：當

正解は上から4つ目、左から8つ目の「當」でした。

▼解説
「當」は「当」の旧字体で、下部の構造が「常」とは異なります。全体的に似た印象を受けますが、下部のパーツをよく見ると違いに気づくことができます。旧字体は現代ではなじみが薄いため、見落としやすい難問です。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)