【漢字間違い探しクイズ】「常」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「常」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 細部までじっくり見比べないと気づけない違いを、集中力を研ぎ澄まして探し出してみてください。
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
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▼解説
「當」は「当」の旧字体で、下部の構造が「常」とは異なります。全体的に似た印象を受けますが、下部のパーツをよく見ると違いに気づくことができます。旧字体は現代ではなじみが薄いため、見落としやすい難問です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「常」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 細部までじっくり見比べないと気づけない違いを、集中力を研ぎ澄まして探し出してみてください。
問題：「常」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
ヒント：答えの漢字は下半分にあります。
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正解：當正解は上から4つ目、左から8つ目の「當」でした。
▼解説
「當」は「当」の旧字体で、下部の構造が「常」とは異なります。全体的に似た印象を受けますが、下部のパーツをよく見ると違いに気づくことができます。旧字体は現代ではなじみが薄いため、見落としやすい難問です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)