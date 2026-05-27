【20代が選ぶ】カリスマ性があると思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキング！ 2位「ラウール」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月13〜17日の期間、全国20代の男女241人を対象に、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントに関するアンケートを実施しました。その中から、カリスマ性があると思う『STARTO社所属の若手タレント』ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Snow Manのラウールさんです。小学1年生からダンスを始め、世界大会で連続準優勝した実力を持ちます。192cmの長身と可動域の広さを活かした群舞での存在感は別格です。指先の終点まで神経が行き届いた美しい動きや、わずかな間で空間を支配する表現力は、ステージの空気を一変させるほどのカリスマ性に溢れ、多くの人を魅了しています。
▼回答者コメント
「多方面で活躍しているから」（20代女性／大阪府）
「自身の所属しているグループでの活躍ぶりと、パリコレやドラマ・映画、ダンスなど様々なジャンルで高いレベルの実力を持っているから」（20代女性／東京都）
「圧倒的なスタイルの良さ、芸能界だけじゃなく、ダンスやファッション等で活躍されている姿を拝見しており、カリスマ性を感じた」（20代女性／神奈川県）
見事1位に輝いたのは、同じくSnow Manの目黒蓮さんでした。185cmの長身と唯一無二のオーラを放つ、俳優・モデルです。ドラマ『silent』（フジテレビ系）や映画『月の満ち欠け』で数々の賞を受賞し、海外ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演も決定しました。日本人初のフェンディのグローバルアンバサダーに起用されるなど、そのカリスマ性は世界へと広がり続けています。
▼回答者コメント
「カリスマ性があってかっこいいから」（20代女性／広島県）
「『アイドル』を貫き通しているイメージですし、それぞれの個性で俳優だったりモデルだったりで大活躍している」（20代女性／神奈川県）
「高身長でスタイルがよく、ドラマや映画の第一線で花形として活躍しているから」（20代男性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：ラウール（Snow Man）／81票
2位にランクインしたのは、Snow Manのラウールさんです。小学1年生からダンスを始め、世界大会で連続準優勝した実力を持ちます。192cmの長身と可動域の広さを活かした群舞での存在感は別格です。指先の終点まで神経が行き届いた美しい動きや、わずかな間で空間を支配する表現力は、ステージの空気を一変させるほどのカリスマ性に溢れ、多くの人を魅了しています。
「多方面で活躍しているから」（20代女性／大阪府）
「自身の所属しているグループでの活躍ぶりと、パリコレやドラマ・映画、ダンスなど様々なジャンルで高いレベルの実力を持っているから」（20代女性／東京都）
「圧倒的なスタイルの良さ、芸能界だけじゃなく、ダンスやファッション等で活躍されている姿を拝見しており、カリスマ性を感じた」（20代女性／神奈川県）
1位：目黒蓮（Snow Man）／90票
見事1位に輝いたのは、同じくSnow Manの目黒蓮さんでした。185cmの長身と唯一無二のオーラを放つ、俳優・モデルです。ドラマ『silent』（フジテレビ系）や映画『月の満ち欠け』で数々の賞を受賞し、海外ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演も決定しました。日本人初のフェンディのグローバルアンバサダーに起用されるなど、そのカリスマ性は世界へと広がり続けています。
▼回答者コメント
「カリスマ性があってかっこいいから」（20代女性／広島県）
「『アイドル』を貫き通しているイメージですし、それぞれの個性で俳優だったりモデルだったりで大活躍している」（20代女性／神奈川県）
「高身長でスタイルがよく、ドラマや映画の第一線で花形として活躍しているから」（20代男性／神奈川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)