7月17日に公開される映画『キングダム 魂の決戦』の主題歌が米津玄師の書き下ろし新曲「夜鷹」に決定し、あわせて新予告が公開された。

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本作は、原泰久による漫画『キングダム』（集英社『週刊ヤングジャンプ』連載）を実写映画化したシリーズの5作目。2006年より連載を開始した原作は、単行本79巻まで刊行され、累計発行部数は集英社青年マンガ史上初となる1億2千万部（2026年3月時点）を突破している。

実写映画シリーズはこれまで『キングダム』（2019年）、『キングダム2 遥かなる大地へ』（2022年）、『キングダム 運命の炎』（2023年）、『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）の4作品が公開され、シリーズ累計動員1,734万人、興行収入245億円を突破している。

シリーズ第5弾となる本作では、原作屈指の人気エピソードである“合従軍編”が描かれる。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模の大攻防戦が繰り広げられる。舞台となるのは、これまで一度も破られたことがない秦の国門・函谷関。秦国は国家の命運を懸けた“函谷関防衛戦”に挑むことになる。

キャストには、天下の大将軍を目指す主人公・信役の山粼、若き秦国王・嬴政役の吉沢亮、軍師を志す河了貂役の橋本環奈らシリーズを牽引してきた面々が続投。さらに、合従軍を率いる謎多き軍師・李牧役の小栗旬、かつて祖国を秦に蹂躙され復讐に燃える狂気の猛将・万極役の山田裕貴、豪胆無比な将軍・麃公役の豊川悦司らが集結する。

本作の主題歌を担当するのは、映画、ドラマ、アニメーションとジャンルを越えて数々の作品に楽曲を提供してきた米津。本作のために書き下ろされた新曲のタイトルは「夜鷹」に決定した。

あわせて公開された新予告では、米津による主題歌「夜鷹」とともに、「天下の大将軍になる」という亡き親友・漂との誓いを胸に戦い続ける信（山粼賢人）、中華統一を目指す秦王・嬴政（吉沢亮）、そして王騎将軍（大沢たかお）から託された願い――500年にわたり続く戦乱の世で受け継がれてきたそれぞれの想いが交錯する様子が切り取られている。総勢50万の合従軍が押し寄せ、「秦vs六国」という絶望の淵に立たされた秦国を守るため、戦場へと身を投じる者たちの姿が映し出される。信がついに王騎将軍の仇・李牧（小栗旬）と直接対峙する一幕に加え、祖国を秦に蹂躙された怨念を滾らせる万極（山田裕貴）との激しい一騎打ちも勃発する。

「秦人であるお前たちはいついかなる時もこの呪いの渦に関わっているのだ」と憎悪をむき出しにする万極に対し、「一番呪われちまったのはお前自身なんだぞ」と、万極の抱える執念と向き合う信。“希望”を象徴する信と“闇”を象徴する万極、その想いが激突する“魂の決戦”が描かれる。

コメント米津玄師（主題歌アーティスト）夜鷹という曲を作らせていただきました。どこまでも広大に開かれていて、年に一度みんなを晴らす祭りであるところの映画キングダム、これに参加させて頂けたことを光栄に思います。不器用なりにもまっすぐ邁進していく信に幸あれ。

佐藤信介（監督）『キングダム 魂の決戦』には、巨大な戦乱の中に、個々人の戦いの、正義と悪では回収できない闇が影を落としています。映画の最後に完成された『夜鷹』を初めて聴いた時、どこか切ないこの曲の中に、敵同士で戦う者が抱える同じ傷、同じ痛みの痛切な想いを受け、感動しました。怨讐の連鎖が、戦いを、単純に割り切れないものにする戦争の悲しみが音に込められているようでした。“夜鷹”とは、孤独な魂の化身。互いを傷つけ合う孤独な彼らの叫びが、映画の余韻に響き、『キングダム』シリーズの中でもこの作品を特別なものにしていると思いました。

松橋真三（プロデューサー）常に進化し続ける『キングダム』の新しい世界観を開く主題歌を、なんとしても米津玄師さんにお願いしたいと思いました。今回は、秦国一国と六国が戦う史上最大の戦いになるという設定や、作品への思いを伝えましたが、米津さんにはラッシュを観ていただき、自由に作曲作業をして欲しいともお伝えしました。私の狭い了見で米津さんの想像力に制限をかけるのが嫌だったからです。初めて完成した主題歌『夜鷹』を聞かせていただいたとき、壮大に広がった世界の真ん中にシンプルで強い人間の“芯”を感じました。傷して、当初、映画のサブタイトルを『史上最大の決戦』にしようと思っていたのですが、この楽曲がひとつのヒントになり『魂の決戦』に変更しました。それくらいのインパクトがありました。魂の“闇”を背負う万極と、全てを受け止めて魂の“光”の象徴となる信の一騎打ちは、必ずやお客様の胸を打つでしょう。そして、主題歌『夜鷹』を聞いたとき、その楽曲の素晴らしさと奥の深さを幾重にも感じて激しい感動に包まれると思います。お楽しみに！（文＝リアルサウンド編集部）