¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡ÖÉã¤ÎÆü¥±¡¼¥¡×ÅÐ¾ì¤Ø¡ª¡¡Ë¹»Ò»Ñ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿1¿ÍÍÑ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÈ¯Çä
¡¡¡Ö¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡×¤Ï¡¢6·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖÉã¤ÎÆü¥±¡¼¥¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¡×¥±¡¼¥¤â¡ª¡¡Éã¤ÎÆü¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¾ÜºÙ
¢£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Éã¤ÎÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÉã¤ÎÆü¥±¡¼¥¡×3¼ï¡£
¡¡Ë¹»Ò¤ä¤Ò¤²¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÖÉã¤ÎÆü ¥À¥Ç¥£¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥·¥ê¥¢¥ëÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥à¡¼¥¹¤ò¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÊñ¤ß¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖÉã¤ÎÆü ¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤âÅ¸³«¡£¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ä¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¡¢¥À¥¤¥¹çõ¤òÆþ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÆþ¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¡¢¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡ÖÉã¤ÎÆü ¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥Õ¥ì¡×¤âÍÑ°Õ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Õ¥ì¥Á¡¼¥º¥·¥ç¥³¥é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¡×¥±¡¼¥¤â¡ª¡¡Éã¤ÎÆü¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¾ÜºÙ
¢£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Éã¤ÎÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÉã¤ÎÆü¥±¡¼¥¡×3¼ï¡£
¡¡Ë¹»Ò¤ä¤Ò¤²¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÖÉã¤ÎÆü ¥À¥Ç¥£¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥·¥ê¥¢¥ëÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÆþ¤ê¥Á¥ç¥³¥à¡¼¥¹¤ò¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÊñ¤ß¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡ÖÉã¤ÎÆü ¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥Õ¥ì¡×¤âÍÑ°Õ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Õ¥ì¥Á¡¼¥º¥·¥ç¥³¥é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£