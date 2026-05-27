2026年5月26日（火）放送の『おはようパーソナリティ小縣裕介です』にて、ゲストに平原綾香さんが登場した。

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1年ぶりにゲストで登場した平原綾香さん。先日、お誕生日を迎えたとのことでプロスケーターの荒川静香さんがサプライズでお祝いしてくれたと打ち明けた。

実は平原さん、2019年から3回もアイスショーに出演しており、最初は全く滑れないところから2026年（3回目）のアイスショーでは荒川静香さんはじめ、髙橋大輔さん、織田信成さんなどのプロスケーターたちから「もうプロスケーターって言っていいよ」とお墨付きをもらうまでに。さらに今回のアイスショーでは父の形見のサックスを吹きながら滑るという演技も披露。しかし、父の形見を氷の上で持っていることが怖すぎたと平原さんは当時の気持ちを吐露した。プロデューサーからも止められたというが、やはりいい音で聴いてもらいたいという想いから、父の形見のサックスを氷上で演奏した。

そんな経験もされた平原さん、今回はニューアルバムがリリースされるとのことでその話も伺った。

ニューアルバム『my Orchestra!』について

今回のニューアルバム『my Orchestra!』はデビュー23年目にして、満を持してリリースされるフルオーケストラアルバムとなっている。フルオーケストラでレコーディングするのは今回が初めてとのことで、東京フィルハーモニーオーケストラの方々と2日間かけて全11曲を収録したという。2日間で11曲のレコーディングは通常ではありえない量だが、そこはやはりプロのオーケストラ。ほぼ一発撮りでやっていく勢いで収録をしていったと話す。

そんなニューアルバムをひっさげて10月からオーケストラコンサートツアー『平原綾香 Concert Tour 2026 with Orchestra』が開催される。近畿エリアでは、11月14日（土）夕方4時から神戸国際会館 こくさいホールにて、そして翌日15日（日）は夕方5時からフェスティバルホールで開催。14日、15日は大阪交響楽団の皆さんとのコラボ演奏となる。

平原さんは「その土地のオーケストラにもいい意味で訛りがあって、ヨーロッパとか海外にいくとまた違うかっこよさがある。なので日本中でもオーケストラごとにそういったものがあると思いますよ」とオーケストラの魅力を語った。そして「オーケストラというとちょっと行きにくいと思う方もいらっしゃると思うんですけど、全然そんなことないですし、演出プロデュースもちょっとまた違う面白いコンサートになりそうなので、楽しみにしていてください。ジュピターを含め本当にみんなが知っている楽曲と新曲をお送りしますのでもうたくさんの人に来てほしいし、こんな機会あまりないのでぜひ来ていただけたら」と来場を心待ちにしていると話した。



「平原綾香 Concert Tour 2026 with Orchestra」

2026年11月14日（土）神戸国際会館 こくさいホール 16時開演

2026年11月15日（日）フェスティバルホール 17時開演

チケットは各種チケット販売サイトにて購入可能。

詳しい情報はhttps://www.camp-a-ya.com/contents/1047591



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