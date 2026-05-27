共和電がＳ高カイ気配、ツバキナカに続く英文ＳＮＳ投稿で投資家の関心が向かう◇

共和電業<6853.T>がストップ高の水準となる１０１２円でカイ気配に張り付いている。同社は物体のひずみ具合を計測するセンサーである「ひずみゲージ」の大手。自動車の衝突試験をはじめ鉄道、ダム、トンネルといったインフラ領域を含め幅広く製品が活用されている。７日に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算は、売上高が前年同期比３．２％増の４６億５３００万円、営業利益は同１０．７％減の６億３３００万円。営業利益は減少したものの、中間期の計画である６億２０００万円を上回った。４月末に７５５円どころにあった株価には上昇圧力が掛かっていたが、前日にツバキ・ナカシマ<6464.T>の株価急騰の要因となった「Ｖａｅｌｉｓ」名の海外からとみられる英文ＳＮＳアカウント所有者が新たに共和電に関する投稿を行い、投資家の関心が向かったようだ。ツバキナカと同様に、ヒューマノイドロボットとの関連性について言及する内容となっている。



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出所：MINKABU PRESS