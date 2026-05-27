２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円２８銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭程度のドル高・円安で推移している。



２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３０銭前後と前日に比べ４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢を巡る先行き不透明感から「有事のドル買い」が再燃し、１５９円３８銭まで上伸する場面があった。



ただ、米原油先物相場が落ち着いていることから、この日の東京市場のドル円相場は上げ一服商状。日銀の植田和男総裁は国際コンファランスで原油価格上昇について「ショックは広範囲かつ持続的」との見解を示したが、政策を検討するうえでの経済などの前提条件や現在の局面での望ましい政策対応には言及しなかったこともあり、１５９円台前半で方向感なく推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００１ドル程度のユーロ高・ドル安とほぼ横ばい。対円では１ユーロ＝１８５円３８銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS