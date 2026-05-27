室町ケミカルＳ高カイ気配に張り付く、高純度イオン交換樹脂のニッチプレーヤーとしてＡＩ・半導体相場に合流

室町ケミカル<4885.T>がストップ高カイ気配に張り付いている。同社は医薬品と化学品を２本柱としているが、化学品では液体処理用高純度イオン交換樹脂を製造し半導体業界向け主要サプライヤーとして存在感を高めている。同イオン交換樹脂は先端半導体分野で使われる超純水の精製及び薬液の高純度化に必須であり、そのなか同社は時価総額５０億円未満の超小型株ながら、同分野のニッチトップの一角としてポジションを確立している。



世界的なＡＩ・半導体関連人気で同社株にも見直し買いが入り始めた。業績も２６年５月期は売上高が１６％増収、営業６２％増益と急拡大見通しにあり、１０倍未満のＰＥＲに加え、株主還元にも抜かりなく取り組んでおり、今期予想配当利回りはきょうのストップ高水準で換算しても２．３％に達する。



出所：MINKABU PRESS