ＭＲＴ<6034.T>が大幅反発している。２６日の取引終了後に２６年１２月期の連結業績予想について、営業利益を１億７０００万円から１億９５００万円（前期比２．７倍）へ、純利益を１億９００万円から１億２９００万円（同２．３倍）へ上方修正したことが好感されている。



連結子会社である医師のともが保有する医師たちとつくるの全株式を売却し連結範囲から除外するほか、２６年５月には婚活サービスを運営するドクターズブライトの株式売却により同様に連結範囲から除外することや、更に６月末には「ネット医局」サービスを終了する予定であるのに伴い、売上高は４３億円から３９億５０００万円（同３．２％増）へ下方修正した。一方、こうした事業ポートフォリオの見直しにより経営資源の効率的な再配分を進めることで利益は上振れる見通しだ。



出所：MINKABU PRESS