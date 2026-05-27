「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１０時現在で、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



２７日の東京市場で、テラドローンは３日続落。１２日に上場来高値となる１万９６１０円をつけた反動が出ているようで、高値警戒感が売り予想数上昇につながっているようだ。



直近で株価を刺激したのは、８日に「防衛装備庁からモジュール型ＵＡＶ（ドローン）を受注した」と発表したこと。なお、前日２６日には「子会社を通じて、マレーシアでの国家レベルのＵＴＭ（運航管理システム）案件を受注した」ことを明らかにしている。



出所：MINKABU PRESS