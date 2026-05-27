2026年5月27日（水） MLB オリオールズ vs レイズ 試合結果
開催：2026.5.27
会場：オリオールパーク
結果：[オリオールズ] 6 - 1 [レイズ]
MLBの試合が27日に行われ、オリオールパークでオリオールズとレイズが対戦した。
オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するレイズの先発投手はグリフィン・ジャックスで試合は開始した。
1回表、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 BAL 0-1 TB
2回裏、8番 ブレイズ・アレクサンダー 4球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドがエラー 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 BAL 1-1 TB、9番 ジャクソン・ホリデー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-1 TB、1番 テーラー・ウォード 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 3-1 TB
5回裏、4番 サミュエル・バサロ 4球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 BAL 6-1 TB
試合は6対1でオリオールズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はオリオールズのシェーン・バズで、ここまで2勝5敗0S。負け投手はレイズのグリフィン・ジャックスで、ここまで1勝3敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-27 10:08:07 更新