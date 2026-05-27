開催：2026.5.27

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 12 - 1 [カブス]

MLBの試合が27日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカブスが対戦した。

パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するカブスの先発投手はジョーダン・ウィックスで試合は開始した。

1回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 2-0 CHC、5番 オニール・クルーズ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 3-0 CHC、7番 エズメリン・バルデス 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 5-0 CHC

2回表、5番 イアン・ハップ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 PIT 5-1 CHC

5回裏、4番 ニコラス・ゴンザレス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 6-1 CHC、7番 エズメリン・バルデス カウント3-0から押し出しの四球でパイレーツ得点 PIT 7-1 CHC、8番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでパイレーツ得点 PIT 8-1 CHC

6回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってサードゴロ しかしサードが悪送球でパイレーツ得点 PIT 9-1 CHC

7回裏、8番 スペンサー・ホルウィッツ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 10-1 CHC

8回裏、5番 ジェーク・マングム 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 PIT 11-1 CHC、6番 マルセル・オズナ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 12-1 CHC

試合は12対1でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのブラクストン・アシュクラフトで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はカブスのジョーダン・ウィックスで、ここまで0勝1敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.235となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-27 10:18:08 更新