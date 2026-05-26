シューズブランド「カチム」がニュウマン新宿にポップアップ出店　シューケアも

デザイナー小坂英子が手掛けるシューズブランド「カチム（KATIM）」が、東京・新宿のNEWoMan Shinjuku 1階 NEWoMan スクエアにポップアップストアを出店する。期間は5月28日から6月3日まで。

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会場では、「THUNDERGATE」「CAT」「CHILTERN」などのサンダルシリーズをはじめ、職人による手差しメッシュを用いた「THEED MESH」「NEWTON」、斜めのスリットを配した「MTK」など、春夏シーズンに向けたモデルをラインナップ。通常店頭では展開のないサイズを含め、フィッティング調整を行いながらのオーダーが可能な受注会も同時開催し、「THEED」「SHAFTESBURY」「PORTOBELLO」「HANWAY」「OKUS」といった定番モデルを揃える。会期中にシューズを購入またはオーダーした人には、オリジナル手ぬぐいを数量限定で配付する。

また会期中は、新作・既存モデルを問わず、持参したカチムのシューズを対象にメンテナンスやフィッティング調整、ハンドポリッシュなどのサービスを提供する「KATIM SHOE CARE & FITTING TOUR Spring Summer 2026」も開催。価格は、サイズ調整が3080円、簡易ストレッチが1320円、ハンドポリッシュ、防水スプレー、ブラッシングが無料となる。

◾️ポップアップストア

開催期間：2026年5月28日（木）〜6月3日（水）

会場：NEWoMan Shinjuku 1階 NEWoMan スクエア

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 1階 ニュウマンスクエア

営業時間：11:00〜20:30（日曜・祝日は20:00まで）