「カンペール（CAMPER）」が、新作バレリーナシューズ「ライト ニコ（Right Niko）」を発売した。公式オンラインストア、CAMPER 渋谷PARCO、CAMPER 新宿フラッグス、CAMPER 新丸の内ビル、CAMPER JR名古屋タカシマヤで取り扱っている。

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同モデルは、交換可能な2つのパーツのみで構成したバレリーナシューズ。2005年に誕生した「ライト（Right）」シリーズのフェミニンでミニマルな美学と、日本のミニマリズムに着想を得た「ロク（Roku）」の組み立て式構造を融合した一足で、素材にはリサイクル素材を採用。接着剤を使用しない構造によって完全リサイクルを可能にし、組み立て、組み換え、カスタマイズ、修理にも対応することで長く使える循環型デザインに仕上げた。

柔軟性のある再生TPUアウトソールに、製造過程で生じた端材を再利用した糸を用いた3Dニットアッパーが特徴。アッパーは、バレリーナとメリージェーンの2つのスタイルをラインナップする。価格は3万1900円で、パーツ別売りの場合、アウトソールは各9900円、アッパーは各2万2000円。

■公式オンラインストア