第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）は、あす28日に開幕する。2年ぶり18度目の本大会出場を狙う東邦ガスは、同日の初戦でヤマハと激突。中軸を担う宮下隼輔内野手（23）が、今予選に向けての意気込みを明かした。

「ヤマハさんは昨年、日本選手権で優勝していますが、いずれは絶対に当たる相手。そういうチームに勝っていかないと全国は厳しいと思いますので、この初戦をしっかり勝てるように」

ネガティブな感情は一切ない。初戦の相手は昨年の日本選手権覇者・ヤマハとなったが、目標である全国4強以上を達成する上では避けては通れない。宮下はむしろ、「勝って、チームも勢いに乗っていければと思います」とポジティブに捉えた。

「昨年から長打の数は増えてきたので、今年は率を上げるために、バットの芯にしっかり当てることを意識しています」

大阪桐蔭から入社5年目の右打者。昨年の日本選手権2回戦・明治安田戦では左翼席へ会心の逆転満塁本塁打を放ったが、今季は確実性を高めることに重きを置いてきた。フリー打撃の際には、打撃投手に直球と変化球をミックスした投球を依頼。時にはスローボールも投じてもらうことで、コンパクトで強いスイングも追求してきた。

「成果と言えるか分かりませんが、JABA大会でも基本的に1試合で1本は打てていたので、そこは良かったと思います」

今季の公式戦では東海社会人・愛知大学野球対抗戦の中部大戦から、JABA日立市長杯選抜野球大会の明治安田戦まで8試合連続安打をマーク。「打てたり、打てなかったり」という昨年からの成長を感じさせた。

昨年は第3代表決定戦に進出しながら3連敗を喫して、都市対抗出場を逃した。「チーム力で負けたかな、というのがあって、そこをより意識して取り組んできました。今年は残りの一つをしっかり取れるようにやっていきたい」。5月のベーブルース杯では予選リーグ初戦から4連勝しての準優勝。昨年の日本選手権で8強に進出したチームは、投打両面でスケールアップしている。