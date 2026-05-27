第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）が、5月28日に開幕する。昨年の日本選手権で優勝したヤマハは、同日に同8強の東邦ガスと激突。主将の大本拓海捕手（28）は第1代表として激戦区の突破を誓った。

「昨年は悔しい思いをしましたし、第5代表ということで苦しい思いもしました。今年はこの大会にかけてやってきたので、一戦必勝で第1代表でいけるように戦います」

昨年は本大会で4強に進出したが、東海地区2次予選では苦しんだ。第2、4代表決定戦で連敗するなど3敗を喫して、第5代表での出場。例年なら本大会終了後だった個人面談を予選終了後に前倒しするなどしてチームを立て直したが、同じ轍（てつ）を踏むわけにはいかない。

「去年、投げていないピッチャーがたくさん投げることができた。ピッチャー陣の争いはより高いレベルでできていると思います」

絶対的エースの左腕・佐藤廉に加え、今季は同じ左腕である沢山優介が台頭。JABA東北大会のロキテクノ富山戦では2安打、12奪三振で完封勝利を挙げるなど、先発の一角としてメドが立った。明大から入社した新人右腕の高須大雅をはじめとする救援陣も充実。層の厚さは全国屈指と言っていい。

「長打力をもう少しつけていきたい。良いピッチャーから点を取るとなった時に、やはり長打は必要なので」

大本自身のパフォーマンスに目を向けると、左打席からのパンチ力には定評がある。昨年は都市対抗、日本選手権とも本塁打をマーク。今季はバットを振り込むことでスイングスピードの上昇を期す一方で、コンタクト率を高めることも追求してきた。持ち味の一つである選球眼の良さも健在。東北大会の鷺宮製作所戦では8回先頭で2球で追い込まれながらもフルカウントから四球を選び、貴重な追加点を呼んだ。

「昨年、選手権で優勝したことで、都市対抗で優勝したい思いがより一層、チームの中で強くなりました」

目指すべきは秋、夏連覇。大きな目標を達成するためにも、つまずくにはいかない。