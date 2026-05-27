【パリ＝平地一紀】来月開幕のサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、ドイツの経済アナリストが日本代表の８強進出を予想している。

２０１４年以降３大会の優勝国を全て的中させたというヨアキム・クレメント氏は、「日本は親善試合でブラジルやイングランドに勝ったダークホース。厳しい組み合わせの１次リーグを突破すれば、負ければ即敗退の決勝トーナメントになった時、接戦での強さが出やすい」と分析している。

英国の投資銀行で研究員を務める同氏によると、出場各国・地域の世界ランキング、１人当たりの国内総生産、人口、平均気温、開催国のファンの支持――を数値化して予想。１次リーグＦ組の日本は、同組２位以上に入る可能性がオランダ（７３％）に続く２番目（５８％）とみる。２位通過の場合、３２チームによる決勝トーナメント１回戦でＣ組１位のブラジルと対戦。Ｗ杯史上最大級の番狂わせを演じて勝ち、その後、セネガルを破って初の８強入りを果たすという。さらに日本は、準々決勝でイングランドに屈して敗退と予測。優勝国には、準優勝３度のオランダを挙げた。

ただ、審判の判定やゴールポストにシュートが当たるなど常に想定外の出来事が起こるため、予想は完璧ではないとも強調。英ＢＢＣ（電子版）の取材に、クレメント氏は「予想を見て、すでにオランダの優勝に金をかけた同僚がいる。もしオランダが途中で敗退したら、次の日は職場に行けないだろう」と話した。