テレビ番組などで「石原さとみ似」と注目を浴びるインフルエンサーの新山桃子（27）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

カメラのスタンプを添えて「最近」とつづり、背中が大胆に露出されたデザインの白いトップス姿や、白にドット柄のロングワンピース姿などをアップした。

さらに愛犬の写真も公開。ディズニーキャラクターでクマのぬいぐるみをモチーフにしたダッフィーと抱き合いながら眠るショットなども加えた。

ファンやフォロワーからも「自然な美しさ」「美しいなぁ〜」「どんどん美しくなる」「最上級の美しさ」「いつも素敵」「ウルトラ綺麗」「爆裂に可愛い」「可愛すぎます」「透明感が半端ない」「美しいお背中」などのコメントが寄せられている。

新山は福岡県出身。高校卒業後、カナダに短期留学。帰国後は美容クリニックに勤務。インスタグラムやTikTokの投稿などで人気を博し、25年5月放送のABEMA番組で「石原さとみ似の美女」として出演し、香取慎吾らから大絶賛され注目度がさらに高まった。趣味は愛犬と散歩。特技は卓球、短距離走。身長160センチ。