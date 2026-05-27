『スーパーガール』これぞジェームズ・ガン！ クセ強な即席チームとらえたビジュアル解禁
映画『スーパーガール』より、“チーム スーパーガール”の魅力を一枚に詰め込んだ新ビジュアルが到着した。等身大スーパーヒロイン、スーパードッグ、宇宙最凶の賞金稼ぎ、復讐（ふくしゅう）を誓う少女とクセ者ぞろいだ。
【写真】『スーパーガール』場面写真解禁 Sマークのコスチューム姿に“スーパードッグ”とのファンキーショットも
昨年公開の『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作は、型破りで等身大の新世代ヒーロー、”スーパーガール”を主人公に据えた新たな物語。製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが務める。監督は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。
主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを演じるのはミリー・オールコック。異星人の少女ルーシー・メアリー・ノール役にイヴ・リドリー、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役にジェイソン・モモアがふんする。さらに、『スーパーマン』でも大活躍を果たした、あのスーパードッグ“クリプト”も再登場する。
解禁となったビジュアルの中心にいるのは、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル（ミリー・オールコック）。おなじみのコスチュームの上にロングコートを羽織り、両手をポケットへ。そのたたずまいはどこか気だるげでありながら、こちらを射抜く視線はやけに挑発的。正義のために立ち上がる“模範的ヒーロー”とは一線を画す、型破りで危うい魅力があふれ出している。
そして彼女の足元には、相棒のスーパードッグことクリプトが鎮座。パピーサイズながらも堂々たる存在感で場を締めるその姿は、かわいいだけでは終わらない頼もしさすら漂わせ、カーラとの“ツーカー感”を想像せずにはいられない。
さらに、巨大なバイクに腰掛けて不敵に笑うのは、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ（ジェイソン・モモア）。ただそこにいるだけで画面の温度を上げてくるような圧と悪ノリ感がすさまじい。この一筋縄ではいかなそうなキャラが、スーパーガールとどんな化学反応を見せるのか。
一方、宿敵クレムへの復讐を心に誓った異星人の少女ルーシー（イヴ・リドリー）は背中の武器に手をかけ、今にも戦いへ踏み出しそうな戦闘モードをあらわにしている。
クセ者ぞろいの面々が並び立つこの一枚は、どこか肩の力が抜けたユーモアと、問答無用のカッコよさが同居する仕上がり。数々のアメコミ作品を大ヒットへ導いてきたジェームズ・ガンが製作として参加している本作らしく、“チームもの”のワクワクと、予測不能なテンションが一瞬で伝わってくるビジュアルとなっている。
映画『スーパーガール』は、6月26日より日米同時公開。
【写真】『スーパーガール』場面写真解禁 Sマークのコスチューム姿に“スーパードッグ”とのファンキーショットも
昨年公開の『スーパーマン』の系譜を継ぐ本作は、型破りで等身大の新世代ヒーロー、”スーパーガール”を主人公に据えた新たな物語。製作は『スーパーマン』に続き、ジェームズ・ガン率いるDCスタジオが務める。監督は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピー。
解禁となったビジュアルの中心にいるのは、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル（ミリー・オールコック）。おなじみのコスチュームの上にロングコートを羽織り、両手をポケットへ。そのたたずまいはどこか気だるげでありながら、こちらを射抜く視線はやけに挑発的。正義のために立ち上がる“模範的ヒーロー”とは一線を画す、型破りで危うい魅力があふれ出している。
そして彼女の足元には、相棒のスーパードッグことクリプトが鎮座。パピーサイズながらも堂々たる存在感で場を締めるその姿は、かわいいだけでは終わらない頼もしさすら漂わせ、カーラとの“ツーカー感”を想像せずにはいられない。
さらに、巨大なバイクに腰掛けて不敵に笑うのは、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ（ジェイソン・モモア）。ただそこにいるだけで画面の温度を上げてくるような圧と悪ノリ感がすさまじい。この一筋縄ではいかなそうなキャラが、スーパーガールとどんな化学反応を見せるのか。
一方、宿敵クレムへの復讐を心に誓った異星人の少女ルーシー（イヴ・リドリー）は背中の武器に手をかけ、今にも戦いへ踏み出しそうな戦闘モードをあらわにしている。
クセ者ぞろいの面々が並び立つこの一枚は、どこか肩の力が抜けたユーモアと、問答無用のカッコよさが同居する仕上がり。数々のアメコミ作品を大ヒットへ導いてきたジェームズ・ガンが製作として参加している本作らしく、“チームもの”のワクワクと、予測不能なテンションが一瞬で伝わってくるビジュアルとなっている。
映画『スーパーガール』は、6月26日より日米同時公開。